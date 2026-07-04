Măsuri speciale pentru turiști: Peste 400 de pompieri și tehnică grea, detașați pe plajele din Constanța

Pe întreaga durată a sezonului estival, 470 de pompieri din 19 județe și municipiul București vor suplimenta efectivele operative de pe litoralul românesc, potrivit IGSU.

Măsurile vor fi luate pentru asigurarea unui răspuns prompt și eficient la diverse tipuri de risc.

„Personalul este organizat în cinci serii succesive, fiecare desfășurând misiuni timp de două săptămâni. Astfel, în fiecare serie, câte 94 de pompieri vor fi dislocați pe litoral pentru sprijinirea misiunilor operative”, au transmis autoritățile.

Măsurile adoptate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență „urmăresc consolidarea capacității de intervenție și intensificarea activităților de prevenire, prin dislocarea de personal și tehnică de specialitate în județul Constanța. Printre mijloacele operative mobilizate se numără ambarcațiuni, ambulanțe SMURD, autospeciale de stingere și șenilate”.

„Începând cu data de 20 iunie, pentru prevenirea producerii unor evenimente care pot pune în pericol viața persoanelor și pentru menținerea unui climat de siguranță pe litoral, a fost detașată prima serie de inspectori de prevenire din cadrul unităților subordonate IGSU. Aceștia desfășoară activități în echipe mixte, alături de personalul ISU Constanța. Aceștia efectuează controale și acțiuni de informare preventivă”, potrivit IGSU.

Verificările „vizează, cu prioritate, structurile de turism și agrement cu grad ridicat de ocupare sau la care, în anii anteriori, au fost constatate deficiențe privind respectarea normelor de securitate la incendiu. Totodată, sunt verificate construcțiile provizorii destinate organizării de concerte, festivaluri, târguri tematice și alte evenimente publice. De asemenea, sunt verificate și campingurile, taberele școlare și celelalte obiective cu caracter sezonier”.

Pentru creșterea gradului de siguranță a turiștilor, începând cu data de 26 iunie au fost operaționalizate 24 de puncte de lucru temporare în județul Constanța, astfel:

11 puncte de stingere a incendiilor, în localitățile Urluia/Adamclisi, Crucea, Băneasa, Ciocârlia, Ovidiu, Valu lui Traian, stațiunea Mamaia, stațiunea Costinești, Eforie Nord, Techirghiol și Vama Veche, fiecare încadrat cu câte o autospecială de stingere;

7 puncte de prim ajutor, în Mamaia Nord/Năvodari, Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Costinești, Neptun și Vama Veche, dotate cu containere de prim ajutor, ambulanțe SMURD și șenilate;

6 puncte de salvare acvatică, în Portul Turistic Tomis (Constanța), Lacul Siutghiol (Ovidiu și Baza UMC), Portul Belona (Eforie Nord), Portul Turistic Mangalia și Lacul Techirghiol, fiecare încadrat cu o ambarcațiune, cu excepția punctului de pe Lacul Siutghiol, unde sunt alocate două ambarcațiuni.

Măsuri suplimentare și pe A2 și DN 7C – Transfăgărășan

Pentru optimizarea intervențiilor în cazul producerii unor situații de urgență, „în perioada iunie–septembrie, în fiecare sfârșit de săptămână sunt dispuse măsuri operative suplimentare și pe autostrada A2, precum și pe drumul național DN 7C – Transfăgărășan”.

Pe autostrada A2, „având în vedere valorile ridicate de trafic specifice sezonului estival, ISU București–Ilfov operaționalizează un punct de lucru temporar la kilometrul 19, încadrat cu o autospecială de stingere prevăzută cu modul de descarcerare. Totodată, ISU Călărași și ISU Ialomița asigură prezența operativă a echipajelor în zone relevante din punctul de vedere al valorilor de trafic și al timpilor de răspuns”, potrivit autorităților.



Pe drumul național DN 7C – Transfăgărășan, „ISU Argeș operaționalizează un punct de lucru temporar pe raza localității Arefu, încadrat cu o ambulanță SMURD, pentru asigurarea intervenției rapide în zonele cu acces dificil și trafic turistic intens”.

Proiectul, „lansat în anul 2016 la inițiativa Departamentului pentru Situații de Urgență, are ca obiectiv îmbunătățirea modului de acordare a asistenței medicale de urgență și creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, prin suplimentarea forțelor și mijloacelor de intervenție în zonele cu afluență ridicată de turiști”.

În zonele în care, în ultimii ani, au fost înregistrate cele mai multe situații de urgență, „au fost amplasate containere de prim ajutor pe plajele din Eforie Nord, Eforie Sud, Costinești și Neptun. Acestea funcționează pe întreaga durată a sezonului estival, în intervalul orar 08.00–20.00, fiind dotate cu defibrilatoare semiautomate, medicamente, materiale sanitare și tărgi. În apropierea acestora sunt poziționate șenilatele IGSU, care permit transportul rapid al victimelor de pe plajă către punctele de prim ajutor”, transmite IGSU.

„Intervențiile la incendii și alte situații de urgență sunt asigurate de peste 30 de mijloace tehnice de intervenție, dispuse astfel încât să poată acționa rapid în orice zonă a județului Constanța, iar misiunile de salvare pe apă sunt executate cu ajutorul a șapte ambarcațiuni deservite de scafandri ISU”.

În perioada sezonului estival 2025 (iunie–august), „personalul ISU Constanța și cel detașat pe litoral au acordat primul ajutor calificat unui număr de 2.370 de persoane. Alte 72 de persoane au fost salvate de la înec”.

În aceeași perioadă, „echipajele operative au lichidat 910 incendii produse în zona de competență, contribuind la protejarea vieții, bunurilor și mediului”.

„Pe linia prevenirii, inspectorii au desfășurat 521 de controale la operatori economici și obiective turistice din județul Constanța. Pentru neregulile constatate au fost aplicate peste 3.200 de sancțiuni contravenționale, dintre care peste 2.500 de avertismente și 642 de amenzi, în valoare totală de aproximativ 5,9 milioane de lei”, a mai transmis IGSU.

(sursa: Mediafax)