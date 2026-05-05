UPDATE Ilie Bolojan atacă PSD în plen: „Moțiunea e mincinoasă, cinică și artificială”

Bolojan a susținut că moțiunea are „o fractură logică”, mai ales în cazul social-democraților. „Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? Nu ați fost în Guvern? Dacă nu e adevărată, mie mi-ar fi rușine să semnez așa ceva”, a afirmat premierul.

Șeful Guvernului a declarat că a preluat mandatul într-un moment dificil, în care România venea după anul 2024 cu „cel mai mare deficit”. El a precizat că deficitul „nu l-a produs”, ci l-a găsit, și că nu putea fi ascuns. Potrivit acestuia, situația a fost cauzată de guvernele anterioare, care „au ignorat reformele”.

„Acum 10 luni am venit într-o situație dificilă să fac ce trebuie, nu ce e popular, ci ce e necesar”, a spus Bolojan.

Premierul a enumerat mai multe măsuri pe care le consideră realizări ale Cabinetului său, printre care reducerea deficitului la 7,9% din PIB, recâștigarea încrederii piețelor, numirea nepolitică a conducerii Vămii și ANAF, renegocierea PNRR, reforma pensiilor magistraților și reducerea cu 10% a personalului din administrație.

Bolojan a susținut că măsurile de reducere a cheltuielilor au generat nemulțumiri în rândul unor lideri locali, pe care i-a acuzat că s-au obișnuit să folosească bugetul statului „ca pe o pușculiță”.

Premierul a dat ca exemplu situația de la Electrocentrale Craiova și sprijinul acordat Aeroportului din Dolj, afirmând că statul a fost nevoit să intervină financiar după pierderea unor fonduri europene sau după nefinalizarea unor proiecte.

„Unii care își fac treaba par fraierii de serviciu ai celor care s-au obișnuit să folosească bugetul de stat ca o pușculiță”, a mai spus Bolojan.

În opinia premierului, moțiunea depusă împotriva Guvernului este „mincinoasă, cinică și artificială”, fiind bazată pe date care „nu sunt reale” și pe o abordare care ignoră contextul dificil în care s-a aflat România.

Bolojan, atac la Claudiu Manda și Olguța Vasilescu: Unii au mentalitate de jupâni

„Unii au o mentalitate că dacă în județele lor sunt jupâni, asta trebuie să se întâmple și la nivel de țară. Așa erau în alte guvernări, dar n-a mai mers acum”, spune Ilie Bolojan, cu atac direct la primarul Craiovei, Olguța Vasilescu și soțul ei, Claudiu Manda, secretarul general al PSD.

„Haideți să discutăm foarte deschis și despre asta. Unii au o mentalitate că dacă în județul lor sunt jupâni, asta trebuie să se întâmple și la nivel de țară. Așa erau înate guvernari, dar n-a mai mers acum”, spune Bolojan și vine imediat cu „exemplul Craiova”.

„Să vă dau un exemplu ca să înțelegeți. În 2024, Electrocentrale Craiova a primit un credit de la EximBank de 75 de milioane de euro. Credeți că s-a întâmplat vreo investiție? Nu l-a primit pentru că s-a ratat investiția pe fonduri europene și nu Bolojan a numit conducerea Electrocentrale. Parcă doamna care era în poză era într-o campanie electorală cu primarul din Craiova. Poate nu știm asta. În următorul an, în 2025, din nou, Consiliul Județean Dolj nu termina aeroportul. Ce să facem? Trebuie să mai ajutăm o dată. 50 de milioane de euro HG din fondul de rezervă direct către aeroport, în timp ce alții și-au luat credite alte consilii județene, ca să-și termine lucrurile la timp, ca să nu le plătească altcineva. Normal că în următorul an și în timp colegii știu asta, când din nou trebuia să dăm zeci de milioane, n-a mai mers. Și sigur că a deranjat foarte mult”, spune Ilie Bolojan.

El afirmă că „poate și primarul de la Brăila vrea 50 de milioane de euro, și colegul primar de la Galați, și cel de la Botoșani. Nu doar unii. Pentru că unii care-și fac treaba par fraierii de serviciu ai celor care s-au obișnuit să folosească bugetul de stat ca pușculiță. N-a mai mers asta. Asta-i clar”.

El i-a rugat pe cei care au semnat moțiunea de cenzură să se gândească la Compania Națională de Investiții „cum ne batem noi joc de primari”: „Avem vreo 1250 de proiecte în lucru, din tomberonul de peste 11.000 de proiecte, pe care mulți de aici știm asta și noi depune proiecte la CNI, la Cornul Abundenței, care nu există. Și știți cât e bugetul de investiții într-un an? 2,5 miliarde. Știți cât costă cele 1200 de șantiere fără actualizări, fără indexări? Vreo 12,5 miliarde. Deci dacă nu mai începem alte lucrări, atunci ne trebuie 5 ani de zile ca să le terminăm pe cele care sunt în lucru. Dacă am mai fi deschis, cum se dorește, încă o lucrare, încă una, încă alta, știți ce făceam? Ne băteam joc de cele 1200 care erau în lucru pentru că nu se terminau, că bani mai mulți n-aveam, doar cream senzația că se lucrează, șantiere care nu mai sunt terminate, costuri umflate și constructori care intră în cap. Normal că a deranjat, pentru că n-au mai început alte lucrări”.

Bolojan, despre sărăcirea populației:Oameni care stau în penthouse vin să plângă pe umărul românilor

Premierul Ilie Bolojan a vorbit, la dezbaterea moțiunii despuse împotriva Guvernului, despre sărăcirea românilor. El spune că sunt oameni care locuiesc în penthouse și care au mașini mai scumpe decât câteva apartamente care plâng acum pe umerii românilor.

Bolojan a spus în Parlament că măsurile care au dus la sărăcirea populației au fost luate în coaliție. „Cât sunteți de ipocriți?”.

îEl a spus că nicăieri în lume nu s-a văzut o corecție de deficit fără o constrângere economică, fără un efort.

Premierul le-a mulțumit românilor pentru freutățile suportate.

„Eu înțeleg aceste lucruri și le mulțumesc românilor pentru aceste greutăți, dar nu pot să accept, cum să vă spun, și nu aveți nicio credibilitate, ca oameni care locuiesc în penthouse-uri, din offshore-uri și care sfidează bunul simț să vină să explice cum plâng pe umărul românilor. Oameni care au mașini mai scumpe decât câteva apartamente să ne explice cât e de greu. Românii știu că oamenii ăștia nu suferă alături de ei”, a mai spus șeful Guvernului.

Bolojan a adăugat că sărăcirea populației a fost făcută atunci când România a avut vârful de deficit maxim de 9,3% din PIB.

„Pentru că vă dați seama, cineva care a spart banii familiei n-are nicio vină, are de vină cel care strânge cioburile, care repară, care curăță, care adună familia. Ceea ce s-a întâmplat în 2023-2024, plătim nota de plat acum. Și nu e normal ceea ce faceți. Ați văzut ca moțiunea asta să vină când oamenii sufereau? Nu! Știți când a venit moțiunea? Când le-a crăpat măseaua, când nu se mai putea, când era clar că se intre într-o zonă care deranjează foarte mult”, a mai spus Ilie Bolojan.

(sursa: Mediafax)