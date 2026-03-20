Bolojan garantează că noul Buget va merge doar în investiții

„Ați votat bugetul, un buget care prevede o nouă abordare corectă față de cetățeni. Toate reformele făcute până acum, reforma administrației, reforma pensiilor speciale, reducerile de cheltuieli din instituțiile publice, sunt reflectate în acest buget”, a spus Bolojan.

Acesta a subliniat că bugetul adoptat reprezintă „o centură de siguranță” pentru finanțele publice și că nu va permite derapaje în cheltuirea banilor publici.

„Nimeni nu va putea arunca la coș efortul românilor făcut în ultimele luni și nici să risipească finanțele publice”, a afirmat liderul coaliției.

„Spunem adevărul și facem tot ce ne stă în putință pentru a echilibra situația financiară. Avem forța necesară să îndreptăm lucrurile și să punem România pe baze corecte și realiste”, a declarat acesta.

Adresându-se partenerilor instituționali, agențiilor de rating și instituțiilor financiare, Bolojan a susținut că păstrarea țintei de deficit bugetar de 6,2% demonstrează responsabilitatea statului român.

„România dovedește prin acest buget că este un partener corect, responsabil, care respectă angajamentele asumate”, a spus el.

În mesajul către populație, Ilie Bolojan le-a mulțumit cetățenilor pentru eforturile depuse și a dat asigurări că bugetul pe 2026 acoperă investițiile publice și cheltuielile sociale.

„Acest buget asigură investițiile necesare pentru continuarea marilor lucrări publice și a celor locale, funcționarea instituțiilor publice, plata salariilor, pensiilor și toate formele de sprijin pentru cei care au nevoie”, a declarat acesta.

Bugetul de stat pe 2026 a fost adoptat cu 319 voturi pentru, 104 împotrivă și o abținere, după mai multe zile de dezbateri în comisii și în coaliție. Opoziția a criticat distribuirea fondurilor și a susținut că documentul nu conține suficiente măsuri pentru protejarea populației în fața scumpirilor.

