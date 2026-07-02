Ilie Bolojan cheamă parlamentarii din vacanță pentru a debloca fondurile din PNRR

"Principala activitate în următoarea săptămână, care a fost discutată şi azi în şedinţa de guvern, este legată de finalizarea proiectelor de legi care vor trebui puse pe agenda Parlamentului şi adoptate, în aşa fel încât România să încaseze sumele aferente PNRR. Sunt şase proiecte de bază şi încă trei proiecte secundare pe care ne propunem să le finalizăm până săptămâna viitoare. Asta înseamnă că vor fi încheiate discuţiile cu reprezentanţii Comisiei Europene pe fiecare domeniu, în aşa fel încât ceea ce trimitem Parlamentului, pentru a fi dezbătut, să aibă avizul Comisiei", a anunţat Bolojan joi în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria.



El a menţionat că va informa grupurile parlamentare, liderii de grup şi liderii de partide, astfel încât să studieze din timp proiectele respective.



"Unele deja sunt depuse în Parlament. Le vom depune la ambele Camere, în aşa fel încât să intre în ordinea de dezbatere corespunzătoare, pentru ca la votul final să ajungă la Camera decizională. Voi solicita conducerii celor două Camere convocarea unor sesiuni extraordinare în a doua jumătate a lunii iulie, în aşa fel încât aceste proiecte să poată fi dezbătute", a precizat premierul.

AGERPRES