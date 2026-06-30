Ilie Bolojan, despre angajările pe pile din sistemul public: Întotdeauna există oameni care lucrează mai puțin

Invitat marți seară la TVR 1, premierul demis Ilie Bolojan a fost întrebat despre sinceurile din instituții.

„Întotdeauna în instituții există oameni care lucrează mai mult, oameni care lucrează mai puțin, oameni dedicati, oameni mai puțin dedicați”, a fost răspunsul premierului interimar.

„Dacă reducerea și calculul se fac corect, pleacă cei care într-adevăr te poți dispensa de ei și rămân oamenii serioși”, a adăugat Bolojan.

El a precizat că reducerile de personal sunt „un element de bază pentru a reda încrederea în sectorul public din România și și în interiorul sectorului public pentru a susține oamenii performanți”.

„Pentru că dacă văd că un concurs este corect și rămâne colegul care este harnic, înțeleg și respectă ierarhia”, a afirmat acesta.

Bolojan a mai declarat că „dacă văd că pleacă cel care nu are pile dar își face treaba și rămâne cel care nu știe nimic doar este afin, ceea ce se întâmplă, asta înseamnă că ori nu s-a calculat corect, ori nu mai e nicio motivație să lucrezi”.

În acest context, „asta înseamnă că ori nu s-a calculat corect, ori nu mai e nicio motivație să lucrezi”, potrivit premierului interimar.

„Aici e o problemă de responsabilitate și când faci astfel de operațiuni nu va fi niciodată totul perfect”, a conchis Ilie Bolojan.

Legea salarizării ajunge în Parlament. Avertismentul dur lansat de Ilie Bolojan

Premierul interimar spune că reforma salarizării a fost amânată ani la rând și avertizează că România riscă să piardă aproape un miliard de euro dacă proiectul nu este adoptat.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat marți la TVR 1 că legea salarizării unitare reprezintă unul dintre cele mai importante jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). El a afirmat că proiectul ar trebui discutat într-o sesiune extraordinară a Parlamentului, alături de alte patru legi necesare pentru deblocarea fondurilor europene.

Bolojan a susținut că legea ar fi trebuit adoptată în ultimii ani, însă decizia a fost amânată. „Această lege ar fi trebuit să fie gestionată în ultimii patru ani. Din păcate, nimeni nu și-a asumat-o, pentru că totdeauna, atunci când ai un cartof fierbinte în mână, cauți să vezi cum îl arunci eventual în curtea altora sau cum scapi de el.”

Premierul interimar a explicat că noua lege trebuie privită în contextul situației bugetare a țării și al angajamentelor asumate față de Comisia Europeană. „România s-a întins în anii trecuți mai mult decât ne puteam permite. Și am ajuns la niște deficite enorme. Și am ajuns să plătim niște dobânzi enorme, care nu vor mai permite acestei țări să-și dezvolte infrastructura în anii următori, să-și finanțeze spitalele și școlile, dacă nu controlează deficitul.”

Potrivit acestuia, cheltuielile de personal reprezintă o componentă importantă a bugetului public și trebuie menținute în limitele convenite cu partenerii europeni.

Ilie Bolojan a afirmat că Guvernul are de ales între două scenarii. Primul presupune indexarea tuturor salariilor din sectorul public cu rata inflației.

„Avem posibilitatea să indexăm, așa cum s-a făcut în fiecare an, salariile în sectorul public. (...) Dacă facem asta, teoretic nu deranjăm pe nimeni. (...) Dar asta înseamnă că România va pierde suma aferentă acestui jalon, care este undeva de aproape un miliard de euro.”

A doua variantă este adoptarea legii salarizării unitare, care ar permite accesarea fondurilor europene, dar ar modifica modul de creștere a salariilor. „Se poate face o creștere acestei sume totale, dar tot în aceeași anvelopă. Numai că nu se mai face direct proporțional cu rata inflației pentru toată lumea.”

Premierul interimar a explicat că noul sistem urmărește reducerea dezechilibrelor existente între diferite categorii de bugetari.

„Cei care sunt cu niște salarii, din diferite cauze istorice, mai mari decât nivelul calculat de acești specialiști, nu le vor mai crește salariile, așteptându-i pe cei care sunt sub ei să-i ajungă. Ceilalți, care sunt cu salarii mai mici, o să le crească cu ponderi mai mari. Nu de 7%, 8%, ci de 15%, 20% și va fi un oarecare început de corecție.”

Bolojan a precizat că ajustările nu vor putea fi realizate într-un singur an.

Premierul interimar consideră că adoptarea legii reprezintă soluția potrivită pentru România, chiar dacă aceasta va genera nemulțumiri. „Din punctul meu de vedere, aceasta va fi o decizie care va trebui adoptată în Parlament și eu cred că, pentru România, la modul cinstit, cea mai bună formulă este să adoptăm această lege de salarizare unitară, cu toate neajunsurile, cu toate nemulțumirile.”

El a adăugat că, potrivit informațiilor primite de la Ministerul Muncii, noua lege nu ar urma să ducă la diminuarea veniturilor angajaților. „Din datele pe care mi le-au comunicat cei de la Ministerul Muncii, ar trebui să nu avem acest lucru.”

În opinia sa, pe termen lung este necesară și o reorganizare a sectorului public. „Prefer să ai doi care sunt plătiți bine, care lucrează la modul serios, nu se încurcă unii pe alții, iar cel de-al treilea să se ducă în sectorul privat și să lucreze în economia reală.”

Ilie Bolojan dă asigurări că banii de pensii și salarii există. Ce spune despre vistieria statului

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat marți că plata salariilor și pensiilor nu este în pericol. El spune că stabilitatea bugetară depinde de disciplina fiscală și de atragerea fondurilor europene.

Într-o intervenție la TVR 1, premierul interimar a fost întrebat dacă există riscul ca statul să nu mai poată plăti salariile și pensiile. Bolojan a răspuns categoric: „Salariile și pensiunile vor fi plătite. Nu se pune în momentul de față această problemă”.

Potrivit acestuia, Guvernul trebuie să continue măsurile de reducere a deficitului și să păstreze direcția de consolidare bugetară. „Ceea ce trebuie să facem este să menținem direcția. Asta înseamnă să ai guverne care vin, care țin această direcție. Și, pe de altă parte, să facem ceea ce trebuie, să ne luăm bani europeni, să continuăm economiile la buget într-o linie normală”, a spus Bolojan.

El a explicat însă că stabilitatea finanțelor publice depinde atât de continuitatea politicilor fiscale, cât și de intrarea fondurilor europene, în special a celor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit premierului interimar, adoptarea legislației necesare pentru deblocarea acestor fonduri este esențială pentru evitarea unor riscuri bugetare.

„În mod evident, dacă aceste legi sunt adoptate, nu mai avem probleme legate de intrarea fluxurilor financiare. În condițiile în care aceste legi nu sunt adoptate (...) apare un risc față de încadrarea în traiectoria bugetară pe care ți-ai asumat-o”, a afirmat acesta.

El a insistat însă că România nu se află în prezent într-o situație care să pună în pericol plata salariilor și pensiilor. „E doar o problemă până când oamenii vor vedea ce se întâmplă”, a spus Bolojan, adăugând că menținerea disciplinei bugetare, atragerea fondurilor europene și continuarea economiilor la buget vor contribui la consolidarea încrederii în economia României.

(sursa: Mediafax)