Impozit de 36.000 de euro dupa explozia taxelor pe proprietate. Cazul fostului fotbalist Mihai Neșu

Până în acest an, fundația sa beneficia de scutire de impozit, însă modificările fiscale intrate în vigoare la 1 ianuarie 2026 au eliminat mai multe facilități acordate anterior proprietarilor de locuințe și clădiri.

Mihai Neșu are 42 de ani si a rămas paralizat în urma unei accidentări pe terenul de fotbal. Ulterior a înființat o fundație în comuna Sânmartin din județul Bihor, unde ajută persoanele cu dizabilități.

Intervenția premierului Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan, cel care a dispus creșterea aberantă a taxelor pe proprietate, a aflat despre cazul fostului fotbalist din presă și a vorbit cu primarul comunei Sânmartin, Cristian Laza.

Edilul a confirmat că a fost contactat de prim-ministru pentru a analiza cadrul legal aplicabil fundației.

„Am fost sunat de premier pe 20 ianuarie. Discutia s-a bazat pe cazul Nesu și pe prevederile legale care ne permit acest lucru, adică să aplicăm scutiri celor care fac cu adevărat servicii sociale. A fost un schimb de opinii care au coincis”, a declarat Laza pentru Bihoreanul.

Fundația lui Mihai Neșu este acreditată și oferă servicii sociale, ceea ce permite autorităților locale să acorde scutirea de impozit.

Însă intervenția premierului Ilie Bolojan arată că autoritățile din România emit acte normative abuzive iar lucrurile se rezolvă prin relații și influență, și nu, așa cum ar fi fost normal, în temeiul legii.

Ce venituri are Mihai Neșu

Fostul fotbalist încasează o pensie de circa 500 de lei pe lună din România, iar sora sa, care este însoțitoare, primește o indemnizație separată, de 2.000 de lei lunar. Din Olanda, fostul fotbalist beneficiază de o pensie de circa 3.000 de euro.

„Practic, eu cu ea ar trebui să trăim de 3000 de lei, și ea să aibă grijă de mine și să îmi dea de mâncare mie, și ea să mănânce. Să aibă grijă și de cele medicale. Așa trăiesc alții care n-au posibilități, și eu nu pot să zic nimic. Sunt eroi! Nu-mi pot imagina cum…. Am prieteni și mi-e și rușine să-i întreb cum se descurcă. Bravo lor! E ceva de admirat, și nu e normal să fie viața așa de grea pentru persoanele cu dizabilități. Ca să închid paranteza, n-am de ce să mă plâng. Slavă Domnului, am avut posibilități să am bani când am fost fotbalist. Am și pensia din Olanda care mă ajută foarte mult. Cam 3.000 de euro. Mai trebuie să-mi plătesc și asistentele care au grijă de mine dimineața și mai am tot felul de cheltuieli, dar se duc și ăia. Cu acei bani reușesc. Din ăia 3.000 nu rămân așa mulți”, a explicat Mihai Neșu, pentru Golazo.

Guvernul Bolojan a lovit puternic în persoanele cu dizabilități

Noile măsuri fiscale ale Guvernului Ilie Bolojan au eliminat aproape toate scutirile de impozit pentru proprietarii de locuințe, inclusiv:

scutirea pentru persoanele cu handicap grav;

reducerile acordate donatorilor de sânge;

aplicarea impozitului integral pentru majoritatea locuințelor private.

Scutirile care au rămas se aplică strict pentru clădiri cu destinație socială sau publică:

școli, grădinițe și universități;

spitale, clinici și centre medicale;

centre de asistență socială și cămine pentru persoane vulnerabile;

sedii ale administrației publice;

biserici și mănăstiri;

spații publice (parcuri, clădiri comunitare).