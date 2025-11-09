S-a inaugurat Centrul de Screening pentru depistarea timpurie a cancerului

Proiectul reprezintă, potrivit ministrului Sănătății, vieți salvate prin diagnostic corect și tratament rapid.

Centrul va permite evaluarea pacienților pentru cele mai frecvente forme de cancer: sân, col uterin, colon, plămân și prostată prin tehnologii moderne de imagistică și metode minim invazive de diagnostic.

Echipamentele necesare pentru realizarea examenelor de diagnostic, atât de laborator, cât și de imagistică medicală, au fost achiziționate cu fonduri din bugetul Ministerului Sănătății, prin proiecte cu Banca Mondială și prin PNRR.

„Felicit și mulțumesc conducerii Institutului Oncologic București-doamnele manager și întreaga echipă-pentru modul în care au organizat și realizat acest centru și pentru implementarea exemplară a proiectelor cu fonduri europene. Le mulțumesc tuturor medicilor, asistentelor, infirmierelor, psihologilor și întregului personal medical pentru munca de zi cu zi și pentru dăruirea cu care sunt alături de pacienți, în fiecare clipă”, a transmis ministrul Sănătății pe Facebook, după inaugurarea centrului de screening.

Alexandru Rogobete a declarat că prevenția și diagnosticul precoce sunt cheia pentru reducerea mortalității prin cancer. Ministerul pe care îl conduce va continua să investească în astfel de centre în toată țara, pentru ca fiecare român să aibă acces egal la șansa de a trăi, a adăugat Rogobete.

Centrul funcționează în cadrul Institutului Oncologic București.

(sursa: Mediafax)