Jurnalul.ro Ştiri Observator Încă o persoană decedată, găsită în epava remorcherului scufundat astăzi

de Redacția Jurnalul    |    18 Mar 2026   •   21:52
Sursa foto: Remorcherul românesc Astana tracta tancul petrolier Amades

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, anunţă că scafandrii Armatei au recuperat trupul unei alte persoane decedate din remorcherul scufundat la 8,6 kilometri în largul Portului Midia, la o adâncime de 26 de metri.


"S-a cerut ajutorul Armatei, a intervenit, a izolat zona, a adus sonar, barocameră, două echipe de scafandri s-au scufundat la 26 m adâncime, au găsit epava scufundată cu chila în sus, au recuperat corpul unei persoane decedate. Felicitări colegilor de la Forţele Navale pentru disponibilitatea necondiţionată de a oferi sprijin, pentru profesionalismul intervenţiei în condiţii dificile şi pentru capacitatea de a rezolva cazul pentru care le-a fost cerut ajutorul", a scris Miruţă, miercuri, pe Facebook.

El a amintit că, în cursul dimineţii, remorcherul românesc Astana, asistând un petrolier în Marea Neagră, din primele date, în urma unor manevre greşite, s-a scufundat la 8,6 km în largul portului Midia.

"În jurul prânzului, Autoritatea Navală Română, care coordona situaţia, a solicitat sprijinul Armatei. Când colegii mei au ajuns acolo, remorcherul era complet scufundat. Remorcherul românesc Astana tracta tancul petrolier Amades, sub pavilionul Insulelor Marshall, urmând să ajungă la Midia Marine Terminal, terminal offshore utilizat pentru încărcarea şi descărcarea ţiţeiului", a precizat ministrul.

Potrivit ISU Dobrogea, remorcherul ar fi avut la bord cinci persoane. După scufundarea sa, o persoană din cele cinci a fost scoasă la mal şi i s-au aplicat manevrele de resuscitare, ulterior fiind declarat decesul.

Sursa: AGERPRES

