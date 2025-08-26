Incendiu puternic la Dragonul Roșu, în București. Update: Structura clădirii s-a prăbușit parțial. Toată hala este în flăcări

Update 3: În urmă cu scurt timp a fost emis un mesaj RoAlert pentru informarea și avertizarea populației.

Nu sunt locuințe în zona de manifestare a incendiului, însă coloana de fum își poate schimba direcția sub influența vântului.

Din cauza arderii generalizate a materialelor depozitate, care au dezvoltat temperaturi ridicate în interior, întreaga hală este afectată, parțial prăbușită.

UPDATE 2: Potrivit pompierilor, incendiul se manifestă pe aproximativ 2000 mp, hala de depozitare pe structură metalică, parțial prăbușită.

Se acționează cu utilaje de tip buldoexcavator pentru a realiza accesul la zona de manifestare.

Update 1: Dragonul Roșu arde generalizat, informează pompierii, iar structura clădirii s-a prăbușit parțial. Disperați, o parte dintre comercianți au vrut să intre în zona incendiului pentru a-și salva o parte din marfă.

Potrivit ISU București-Ilfov, arderea se manifestă generalizat.

Structura clădirii în care funcționează Dragonul Roșu s-a prăbușit parțial.

Aproximativ 20 de comercianți care au spații în Dragonul Roșu au vrut să intre în zona din apropierea incendiului, pentru a salva o parte din marfă.

Polițiștii și pompierii le-au interzis să se apropie de complexul comercial. Nemulțumiți, comercianții au intrat în conflict cu forțele de ordine.

Știre inițială:

Pompierii din cadrul ISU București-Ilfov intervin pentru stingerea unui incendiu produs la un spațiu de depozitare din cadrul Complexului Comercial Dragonul Roșu situat pe strada Drumul Gării, București.

Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum la un spațiu de depozitare, pe o suparafață de aproximativ 2.000 mp.

Potrivit ISU, există risc de propagare la alte spații de depozitare învecinate.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate: 16 autospeciale de stingere, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, autospecială cu roboți, CBRN și două ambulanțe SMURD.

(sursa: Mediafax)

