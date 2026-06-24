x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Incendiu în Palas Campus din Iași. Zeci de persoane evacuate

Incendiu în Palas Campus din Iași. Zeci de persoane evacuate

de Redacția Jurnalul    |    24 Iun 2026   •   07:57
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Incendiu în Palas Campus din Iași. Zeci de persoane evacuate
Captura Video Alo, Iași

Un incendiu puternic a izbucnit mieruri dimineața într-un spațiu comercial din Palas Campus din Iași, de unde au fost evacuate aproximativ 50 de persoane. Nu s-au înregistrat victime.

Potrivit ISU Iași, incendiul a izbucnit la un spațiu comercial situat la parterul clădirii Palas Campus.

Incendiul s-a manifestat cu fum dens, iar la ora transmiterii știrii pompierii evacuează fumul din întreaga clădire, astfel încât să se poată restabili condițiile de siguranță.

Pe timpul intervenției au fost evacuate aproximativ 50 de persoane, fără a fi înregistrate victime sau persoane care să necesite îngrijiri medicale.

Incendiul a fost stins.

Cauza probabilă de producere a incendiului va fi stabilită după finalizarea cercetărilor desfășurate la fața locului.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: incendiu iasi
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri