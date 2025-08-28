Arde fostul restaurant Mărul de Aur din Capitală

x close
de Redacția Jurnalul    |    28 Aug 2025   •   14:30
Sursa foto: Hepta

Pompierii de la ISU București Ilfov intervin pentru stingerea unui incendiu produs la o construcție, fostul restaurant Mărul de Aur, de pe strada Sevastopol din Capitală.

Incendiul se manifestă la acoperișul clădirii.

ISU a trimis la locul incendiului 6 autospeciale de stingere.

În această locație, pompierii au mai intervenit pentru stingerea unui incendiu în luna decembrie 2024.

De asemenea, ISU București-Ilfov a anunțat că imobilul afectat este amplasat între blocuri, astfel că fumul degajat poate pătrunde în locuințe.

Autoritățile au emis un mesaj de avertizare a populației prin sistemul Ro-Alert.

Incendiul afectează interiorul construcției și acoperișul, iar pompierii intervin de la înălțime cu scara.

La fața locului intervin 8 autospeciale de stingere.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: incendiu pompieri restaurant marul de aur
