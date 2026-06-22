Se încheie coșmarul șoferilor de pe Valea Oltului. Circulația va fi reluată pe ambele sensuri

Anunțul a fost făcut de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova.

Potrivit DRDP Craiova, echipele de intervenție au încheiat lucrările de înlocuire a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație ale viaductului. În această perioadă, constructorul așteaptă ca betoanele turnate să atingă rezistența necesară.

Reprezentanții instituției spun că această etapă este esențială pentru reluarea circulației în condiții de siguranță.

Începând de joi, 25 iunie, traficul rutier va fi redeschis pe ambele sensuri de mers. Autoritățile precizează că măsura va intra în vigoare după finalizarea tuturor verificărilor tehnice. Reluarea circulației va permite revenirea la condițiile normale de trafic în zonă.

DRDP Craiova a apreciat respectarea de către șoferi a restricțiilor de circulație impuse pe perioada intervențiilor. Reprezentanții DRDP reamintesc că respectarea restricțiilor temporare contribuie la desfășurarea în siguranță a lucrărilor de întreținere și modernizare a infrastructurii rutiere.

Lucrările la Viaductul Râu Vadului au început la începutul lunii iunie și au impus restricții de circulație pe unul dintre cele mai tranzitate sectoare ale DN7, pe Valea Oltului. Intervențiile au vizat înlocuirea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație, componente esențiale pentru siguranța și durabilitatea structurii podului.

Pe durata șantierului, traficul s-a desfășurat alternativ, pe un singur sens de mers, fiind dirijat prin semafoare. Restricțiile au provocat frecvent coloane de autovehicule, în special la sfârșit de săptămână și în intervalele cu trafic intens, șoferii fiind nevoiți să aștepte zeci de minute pentru traversarea viaductului.

(sursa: Mediafax)