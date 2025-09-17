Unii dintre inculpații din dosarul Georgescu-Potra au legături certe cu Federația Rusă

„Inculpatul pe care îl aveți în poză (pe exran erau imagini cu Sechila, Potra și Georgescu - n.r.) în momentul de față este în afara oricărui dubiu (...) documentat în urma perchezițiilor informatice și cu deplasări multiple în Federația Rusă, cu CV-uri în limba rusă pentru a fi furnizate autorităților de acolo. De asemenea, întâlnirile sale negociate cu ambasadorul Federației Ruse în România, fostul ambasador al Federației Ruse sunt, de asemenea, absolut certe și în afara oricăror dubii”, spune Alex Florența, la Antena 3 CNN.

Nu în ultimul rând, o parte dintre persoanele din anturajul fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu, „este documentat cu legături certe cu Rusia, inclusiv prin intermediul apropiațiilor săi, ai prietenei și așa mai departe, cu legături inclusiv filmate pe conturile de socializare cu componenta militară din Cecenia a armatei ruse”, spune Florența, despre Sechila.

„Ca și concluzie, principalul lucru care trebuie înțeles în momentul de față e în mod că România în mod cert a fost ținta unui atac hibrid masiv în toamna anului 2024, cu scopul cert de a influența alegerile electorale prezidențiale din acel an. Și faptul că întreaga această infrastructură la care am făcut astăzi referire va fi cu certitudine folosită și pe viitor. De altfel, avem elemente concrete care arată că pe momente cheie unde se încearcă o anumită vulnerabilizare, o anumită dinamizare a unor segmente de populații într-o direcție sau în cealaltă, ea a fost folosită deja inclusiv în anul 2025. Este poate cel mai important lucru pentru ca populația să înțeleagă că România a fost, este și probabil va fi în perioada următoare într-un plin război hibrid cărora instituțiile de forță ale statului trebuie să-i facă față, împreună cu mass media”, a mai spus Florența.

Procurorul general a mai spus că chiar dacă acest război hibrid nu se vede, chiar dacă el nu este perceput ca o dronă care cade undeva în apropiere de graniță, deși vedem că avem în ultimul timp și astfel de incidente, „acest război este mult mai perfid, este mult mai insidios, pentru că rolul lor este în primul rând să afecteze mințile oamenilor”.

(sursa: Mediafax)