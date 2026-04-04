Învierea lui Lazăr – minunea care a cutremurat Ierusalimul și a scandalizat preoțimea

E o zi cu profunde semnificații pentru că Hristos face această minune și toată protipendada religioasă a vremii ia foc de revoltă că se vede puterea Lui în Lazăr cel înviat.

Nu le place liderilor religioși deloc faptul că oamenii vin după Hristos și lasă toate vechile învățături. Lazăr era o amenințare care trebuia să dispară.

Și, de asemenea, și autorul aceste minuni care le strica lor apele.

Potrivit tradiției creștine, Lazăr, fratele Martei și al Mariei, era un apropiat al lui Iisus, pe care acesta îl numea „prieten”. După ce Lazăr a murit și fusese deja de patru zile în mormânt, Hristos l-a înviat, cu o zi înainte de intrarea Sa în Ierusalim.

Evenimentul a avut un impact uriaș. Mulți dintre cei care au aflat au devenit urmași ai lui Hristos

După înviere, Sfântul Lazăr din Betania a părăsit Palestina și a ajuns în Cipru, unde a devenit primul episcop al cetății Kiteia (actuala Larnaca).

Acolo a mai trăit aproximativ 30 de ani, răspândind creștinismul, înainte de a muri în pace.

Moaștele sale au fost descoperite în anul 890, într-un sicriu de marmură cu inscripția:

„Lazăr, cel mort de patru zile, prietenul lui Hristos”.

Ulterior, în jurul anilor 899–900, împăratul bizantin Leon al VI-lea cel Înțelept a dispus mutarea lor la Constantinopol.

Astăzi, cea mai mare parte a moaștelor se află în biserica din Larnaca, dar fragmente sunt păstrate și la Mănăstirea Iviron.

Învierea lui Lazăr deschide drumul către Florii și Săptămâna Patimilor Domnului, prefigurând astfel Învierea Domnului.

Pentru credincioși, această sărbătoare simbolizează victoria vieții asupra morții, speranța în înviere, începutul ultimelor zile din viața pământească a lui Iisus.

Astfel, Sâmbăta lui Lazăr rămâne nu doar o comemorare a unei minuni, ci și un moment de reflecție profundă înaintea celor mai importante sărbători din calendarul creștin – Învierea Domnului.

(sursa: Mediafax)