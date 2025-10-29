Iulian Chifu despre retragerea trupelor SUA: „E un transfer de responsabilitate”

Iulian Chifu a explicat că decizia anunțată de administrația Trump privind retragerea parțială a trupelor americane din Europa de Est, inclusiv din România, trebuie înțeleasă în contextul de ansamblu al politicii de securitate a administrației Trump.

„Administrația Trump a anunțat de la momentul campanii, ca să nu spunem de la momentul instalării, în 20 ianuarie, faptul că va exista o reașezare care vizează o prioritizare privind China în primul rând, dar și America Latină. Vezi operațiunile din aceste zile din Caraibe și largul coastelor Venezuelei. Și o diminuare a împrintei în Europa, definită, în primul și în primul rând, de faptul că are loc un transfer de responsabilitate pentru apărarea colectivă de la Statele Unite, care erau dominante către Europa, care trebuie să reechilibreze această contribuție pe baza Defense Pledge, deci pe baza îpărțirii corecte a responsabilităților și a costurilor. Deci nu este o chestiune nouă, pe de o parte. Pe de altă parte, știam din perioada administrației Biden, faptul că 2027 este un moment în care un număr de proiecte care vizează flancul Estic și apărarea Europei se vor încheia. Deci nu este doar o chestiune strict politică, legată strict de administrația Trump. Evaluarea privind creșterea Chinei, pivotarea, o găsim la Obama, Defense Pledge, deci nevoia ca fiecare dintre aliați să-și asume partea sa de responsabilitate, o avem de la summitul NATO de la Newport Beach, Țara Galilor 2014. Chestiunea unei repartizări corecte a responsabilităților este de asemenea veche, chiar dacă ea a fost pronunțată mai apăsat și poate mai direct de către administrațiile Trump 2016-2020 și acum 2.0. În momentul de față trebuie să ne adaptăm la noua structură există la nivelul aliat, deci al NATO. Operațiunile care au fost asumate de către Alianță, care fac ca orice modificare în prezența trupelor americane, în cazul de față, să poată fi suplinită de prezența altor aliați care să continue misiunea stabilită la nivel Aliat. E un transfer de responsabilitate, de răspundere pentru apărarea Europei, care era dominantă asumată de către Statele Unite și aliații din afara Uniunii Europene și care în momentul de față se mută în mai mare măsură, după 2% creșterea 3,5 plus 1,5 potrivit summit-ului de la Haga, către aliații europeni înșişi”, a declarat Iulian Chifu.

Privind o eventuală slăbire a Flancului Estic, Chifu a aminitit: „Orice intervenție, fie și pe Narva, fie și pe orice milimetru, afirma chiar Donald Trump, Statele Unite, NATO va apăra fiecare centimetru din teritoriu aliat. Orice acțiune care ar viza un stat aliat, inclusiv acestea cu drone, inclusiv cele hibride, inclusiv cele din războiul cu spectrul larg, sunt private, inclusiv la nivelul Statelor Unite, instituțiilor statului american, drept avertismente și elemente de agresiune, care, sigur, au nevoie de o contracarare. Adică una este cât plătim cine asumă responsabilitatea între aliați și alta este ce face alianța în întregul său. Alianța în întregul său apără întreg teritoriu aliat. Aliații în interior își împart responsabilitățile între ei în funcție de priorități și de modul de acțiune generală”.

Despre relația bilaterală dintre București și Washington, Iulian Chifu a susținut că ele se află într-un proces de reconstrucție. „Eu am văzut salutarea alegerii președintelui Nicuşor Dan. Am văzut primire la nivel de Departament de Stat a ministrului de Externe. Am văzut pregătirile pentru o vizită de stat a președintelui în primul trimestru din anul viitor și primirea de către Donald Trump. Am văzut o dezvoltare, iată, a unora dintre misiuni și cooperările bilaterale. în momentul de față reconstrucția încrederii este on the way. Sigur, avem un punct de discutat, un semn de întrebare pe Visa Waiver. Intrare și neintrare. De aici revine responsabilitatea Ministerului de Externe”.

România şi Aliaţii au fost informaţi de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, transmite miercuri Ministerul Apărării Naţionale, care anunţă că mai puțin de o mie de soldaţi americani vor rămâne în țara noastră.

(sursa: Mediafax)