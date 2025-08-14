Legislația națională, adaptată pentru aplicarea Regulamentului european privind libertatea presei

Din 8 august 2025, Regulamentul devine obligatoriu în toate statele membre UE.

Media Freedom Act susține libertatea presei, pluralismul mass-media, responsabilitatea editoriala, având nevoie de adaptare a legislației naționale, în special pentru definirea clară a furnizorului de servicii mass-media, dincolo de televiziune și radio, precum și pentru reglementarea echilibrată a actorilor digitali, fără a afecta libertatea de exprimare.

„Se cer criterii transparente pentru licențiere, avizare și sancționare a presei, evitând suprareglementarea și susținând depolitizarea deciziilor. Măsurile vizează protejarea jurnaliștilor împotriva supravegherii abuzive, a intimidării acestora și oferă protecție pentru surse. Se impun obligații privind transparența proprietății media și a finanțării publice a instituțiilor de presă. Se vor crea mecanisme pentru combaterea ingerințelor guvernamentale sau economice în activitatea editorială, asigurând independența editorială reală”, transmite Ministerul Culturii, joi, într-un comunicat de presă.

Implementarea Regulamentului este coordonată de Ministerul Culturii și include colaborarea cu instituțiile statului - Parlament, CNA, ANCOM, cu Media Publică SRR și SRTV, cu societatea civilă, cu asociații profesionale de presă. Reprezentanții ministerului au participat la Conferința Națională a UZPR, organizată special pentru discutarea EMFA, cu scopul ca aplicarea regulamentului să țină cont atât de cerințele europene, cât și de realitățile mass-mediei românești.

La nivel european, statele membre se află în etape diferite de implementare: unele, precum Finlanda și Irlanda, dispun deja de un cadru legislativ armonizat, în timp ce altele, precum Franța, Polonia sau Slovacia se află încă în faza de elaborare sau consultare publică. România continuă procesul legislativ, urmând să finalizeze propunerile de completări și modificări pentru cadrul normativ în vigoare, propuneri care vor fi supuse consultării publice.

(sursa: Mediafax)