x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Liceul Theodor Pallady din București, evacuat din cauza mirosului de gaze

Liceul Theodor Pallady din București, evacuat din cauza mirosului de gaze

de Redacția Jurnalul    |    04 Noi 2025   •   14:03
Liceul Theodor Pallady din București, evacuat din cauza mirosului de gaze

Liceul Theodor Pallady, din Sectorul 3 al Capitalei, a fost evacuat, marți, din cauza mirosului de gaze.

UPDATE Au fost efectuate verificări și în sălile de clasă, dar nu au fost constatate scurgeri de gaz, anunță ISU București-Ilfov.

Potrivit sursei citată, nu au fost înregistrate probleme medicale.

La caz au acționat: echipaj CBRN pentru măsurători, echipaj SMURD și o autospecială de stingere.

Potrivit ISU București - Ilfov, la Liceul Theodor Pallady, Distrigaz a identificat o scurgere la o vană exterioară.

În prezent, se fac verificări în sălile de clasă.

Pentru siguranță, personalul școlii și elevii au fost evacuați.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro

 

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: liceu evacuat gaze
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri