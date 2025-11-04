Liceul Theodor Pallady din București, evacuat din cauza mirosului de gaze

Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
UPDATE Au fost efectuate verificări și în sălile de clasă, dar nu au fost constatate scurgeri de gaz, anunță ISU București-Ilfov.
Potrivit sursei citată, nu au fost înregistrate probleme medicale.
La caz au acționat: echipaj CBRN pentru măsurători, echipaj SMURD și o autospecială de stingere.
Potrivit ISU București - Ilfov, la Liceul Theodor Pallady, Distrigaz a identificat o scurgere la o vană exterioară.
În prezent, se fac verificări în sălile de clasă.
Pentru siguranță, personalul școlii și elevii au fost evacuați.
(sursa: Mediafax)
Citește pe Antena3.ro