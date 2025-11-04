Liceul Theodor Pallady din București, evacuat din cauza mirosului de gaze

UPDATE Au fost efectuate verificări și în sălile de clasă, dar nu au fost constatate scurgeri de gaz, anunță ISU București-Ilfov.

Potrivit sursei citată, nu au fost înregistrate probleme medicale.

La caz au acționat: echipaj CBRN pentru măsurători, echipaj SMURD și o autospecială de stingere.

Potrivit ISU București - Ilfov, la Liceul Theodor Pallady, Distrigaz a identificat o scurgere la o vană exterioară.

În prezent, se fac verificări în sălile de clasă.

Pentru siguranță, personalul școlii și elevii au fost evacuați.

(sursa: Mediafax)