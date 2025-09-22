Locuitori din peste 800 de blocuri din București și Spitalul Malaxa rămân fără agent termic

Intervențiile au durate diferite de realizare, în funcție de complexitatea fiecărei lucrări și impun sistarea agentului termic.

Se fac lucrări la rețeaua termică primară – conductă Dn 800 mm, pe Bulevardul Chișinău din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de remediere a deficienței apărute în perioada de garanție de către firma SICOR, în cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București – Obiectiv 1 – Magistrala I Sud – Cămin CM11 – CP3 – CV5/4”. Lucrările impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 21 puncte termice (259 blocuri, o unitate industrială și Spitalul Malaxa), începând cu data de 22 septembrie 2025, ora 09:00, până la data de 26 septembrie 2025, ora 23:00.

Lucrări au loc și la rețeaua termică primară – conductă Dn 1200/1000/300 mm, în zona Bulevardului Nicolae Grigorescu și a străzilor Brâncuși și Lucrețiu Pătrașcanu din Sectorul 3. Se vor executa lucrări de reparație care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 22 puncte termice (237 blocuri), începând cu data de 22 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 26 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 2002, această porțiune de rețea având 23 de ani de funcționare.

Au loc lucrări și la rețeaua termică primară – conductă Dn 500/300 mm, pe Strada Matei Basarab din Sectorul 3.Se vor executa lucrări de reparație care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 8 puncte termice (65 blocuri), începând cu data de 22 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 26 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1993, această porțiune de rețea având peste 30 de ani de funcționare.

Se fac lucrări la rețeaua termică primară – conductă Dn 500 mm, în zona străzilor V.V. Stanciu, Constantin Rădulescu - Motru și Calea Văcărești din Sectorul 4. Se vor executa lucrări de reparație care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 6 puncte termice (129 blocuri și 2 agenți economici), începând cu data de 23 septembrie 2025, până la data de 26 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1992, această porțiune de rețea având 33 de ani de funcționare.

Se fac lucrări la rețeaua termică primară – racordul punctului termic Turnescu/Marinescu - conductă Dn 80 mm, pe Strada Turnescu din Sectorul 5. Se vor executa lucrări de reparație care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 2 puncte termice (2 blocuri ), începând cu data de 22 septembrie 2025, până la data de 26 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1989, această porțiune de rețea având aproape 37 de ani de funcționare.

Lucrări au loc și la rețeaua termică primară – conductă Dn 600 mm, pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6. Se vor executa lucrări de reparații care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 5 puncte termice (127 blocuri și imobile și 1 punct termic industrial), începând cu data de 22 septembrie 2025, ora 09:00, până la data de 25 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1980, această porțiune de rețea având 45 de ani de funcționare.

De asemenea, se fac lucrări la rețeaua termică primară – conductă Dn 500 mm, pe Bulevardul 1 Mai intersecție cu Strada Brașov din Sectorul 6. Se vor executa lucrări de reparații care impun sistarea furnizării agentului termic, în perioada cuprinsă între 22 septembrie 2025, ora 09:00 și 26 septembrie 2025, ora 23:00. Clienții nu vor fi afectați. Anul de punere în funcțiune a conductei corespunzătoare racordului menționat este 1970, această porțiune de rețea având 55 de ani de funcționare.

(sursa: Mediafax)