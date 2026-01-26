Extragere Loto cu premii uriașe: 9,74 milioane euro la Joker

Joi, 29 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

La tragerile de duminică, 25 ianuarie, Loteria Română a dat 37.199 de câștiguri în valoare totală de peste 3,27 milioane de lei.

Joker: Peste 49 de milioane de lei la categoria I

La Joker, categoria I, se înregistrează un report uriaș: peste 49,62 milioane de lei (peste 9,74 milioane de euro).

Loto 6/49: Peste 18 milioane de lei

La Loto 6/49, categoria I, reportul ajunge la peste 18,89 milioane de lei (peste 3,70 milioane de euro).

Celelalte jocuri:

Noroc: Report cumulat de peste 4,14 milioane de lei (peste 813.900 de euro).

Noroc Plus: Report la categoria I de peste 417.200 de lei (peste 81.900 de euro).

Loto 5/40: Report la categoria I de peste 249.600 de lei (peste 48.900 de euro).

Super Noroc: Report cumulat de peste 17.300 de lei.

(sursa: Mediafax)

î