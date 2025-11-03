x close
Luminița Odobescu se întoarce în Guvern. Este noul consilier de stat al lui Ilie Bolojan

de Redacția Jurnalul    |    03 Noi 2025   •   22:33
Sursa foto: Luminita Odobescu

Un fost ministru de Externe a fost numit consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. Este vorba despre Luminița Odobescu. Ea a fost numită consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului Ilie Bolojan.

Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial.

„Având în vedere Adresa Cancelariei Prim-Ministrului nr. 3.100 din 31 octombrie 2025, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/33.909/S.R.O. din 31 octombrie 2025, în temeiul art. 19, art. 22 alin. (5), art. 29 şi al art. 31 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie. Articol unic. — Începând cu data de 3 noiembrie 2025, doamna Luminiţa Teodora Odobescu se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului”, scrie în decret.

Luminiţa Odobescu a fost ministru de Externe în Guvernul condus de Marcel Ciolacu. Ea a mai fost ambasador, consilier prezidenţial pentru afaceri europene și Reprezentantul Permanent al României la Uniunea Europeană.

(sursa: Mediafax)

