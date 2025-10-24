MAE avertizează românii care călătoresc în Jamaica: uraganul Melissa va lovi insula pe 25 octombrie

Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Jamaica că autoritățile locale au emis alerte privind uraganul Melissa și au activat planurile de urgență.

Conform prognozelor, furtuna se va intensifica între 25 și 27 octombrie 2025 și ar putea atinge intensitatea unui uragan de categoria I în cursul zilei de 25 octombrie, afectând teritoriul jamaican.

MAE recomandă românilor să respecte instrucțiunile autorităților locale, inclusiv în cazul în care sunt dispuse evacuări, și să urmărească sursele oficiale de informare: Institutul Național de Meteorologie din Jamaica, Jamaica Information Service și Centrul Național al Uraganelor din SUA (www.nhc.noaa.gov/cyclones).

Românii aflați în zonele care urmează să fie afectate sau care se confruntă cu situații de urgență pot contacta Ambasada României la Havana la numărul de urgență +53 5286 8386.

(sursa: Mediafax)