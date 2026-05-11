Alertă de călătorie în Belgia! Transportul aerian și public, paralizat de proteste

de Redacția Jurnalul    |    11 Mai 2026   •   20:00
Hepta/Grevele de pe aeroporturile Zaventem și Charleroi provoacă anulări masive

Ministerul Afacerilor Externe a emis luni o avertizare de călătorie pentru Belgia în contextul unei greve naționale programate pentru marți, care va afecta atât transportul aerian, cât și transportul public.

„În continuarea informării publice referitoare la greva din transporturile aeriene anunțată de sindicatele belgiene pentru data de 12 mai 2026, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Belgiei asupra faptului că lucrătorii companiilor din transportul public belgian s-au alăturat acțiunii de protest ce se va desfășura la data de 12 mai 2026. Greva națională va afecta atât transportul aerian, cât și transportul public”, transmite MAE.

Ministerul recomandă cetățenilor să urmărească permanent informațiile actualizate publicate de aeroporturile belgiene și operatorii de transport public prin următoarele linkuri:

https://www.brusselsairport.be/en/passengers/flights/departing
https://www.brussels-charleroi-airport.com/fr
https://www.stib-mivb.be/visit.html?l=fr.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles (+32 (0) 234 753 38, +32 (0) 234 416 58, +32 (0) 234 369 35 ), iar în situații de urgență, pot apela la numărul telefonul de urgență al misiunii diplomatice ( +32 (0) 497 428 663).

(sursa: Mediafax)

 

