MAE avertizează românii care călătoresc în Portugalia: Haos în transporturi din cauza unei greve generale

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Portugheză asupra faptului că, pentru data de 3 iunie 2026, Confederația Generală a Muncitorilor Portughezi (CGTP) a anunțat declanșarea unei greve la nivel național, cele mai ample perturbări urmând a fi înregistrate în sectorul transporturilor”, transmite ministerul.

Potrivit MAE, transporturile din Portugalia ar putea fi perturbate. Sunt anticipate întârzieri considerabile sau anulări ale curselor aeriene, feroviare și maritime. Traficul rutier ar putea suferi, de asemenea, perturbări, inclusiv pe autostrăzi și principalele artere naționale și municipale.

MAE le recomandă cetățenilor români să verifice în mod constant informațiile actualizate publicate de companiile de transport, în special cele aeriene, și să urmărească anunțurile oficiale ale autorităților portugheze.

Potrivit ministerului cetățenii români afectați de greva din Portugalia pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351.213.966.463, +351.213.960.866, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și sunt preluate în regim de permanență de operatorii Call Center.

Pentru situații deosebite, cu caracter urgent sau excepțional, cetățenii români pot contacta și numărul de urgență al misiunii diplomatice a României la Lisabona: +351. 927.411.628.

