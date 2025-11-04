MAE, prima reacție după decesul românului prins sub ruinele turnului din Roma

„În pofida unor eforturi susținute ale echipelor medicale de la Roma, Octav Stroici, românul prins sub dărâmăturile unei clădiri istorice aflată în restaurare, nu a supraviețuit. Transmitem condoleanțe familiei îndurerate și apropiaților. Alături de ei toți am sperat până la ultima clipă”, transmite MAE.

Echipa consulară și Ambasada României de la Roma au fost prezente la fața locului, alături de familie.

Autoritățile române prezente la Roma multumesc „pentru determinarea cu care salvatorii au lucrat 11ore, încercând extragerea în siguranță a cetățeanului român”. Un alt român, surprins și el de surparea clădirii, a fost evacuat cu succes și este acum în afara pericolului.

Muncitorul mort în urma prăbușirii turnului din Roma este Octav Stroici, din Suceava. El a fost scos în viață din dărâmături după 11 ore, dar a murit la spital, în timpul nopții de luni spre marți. Avea 66 de ani și lucra de mai mulți ani în Italia.

(sursa: Mediafax)