MAE salută menționarea în raportul privind extinderea UE a ritmului accelerat al Republicii Moldova

MAE salută publicarea de către Comisia Europeană a Pachetului anual privind extinderea Uniunii Europene, care conține rapoartele de evaluare pentru cei șase parteneri din Balcanii de Vest și Turcia, precum și rapoartele de țară

pentru Republica Moldova, Ucraina și Georgia.

Totodată, MAE apreciază și împărtășește evidențierea de către Comisia Europeană a faptului că procesul de extindere rămâne unul bazat pe merite, ce ține cont de progresul obiectiv obținut de fiecare stat în parte.

„Ministerul Afacerilor Externe salută, de asemenea, cu căldură, menționarea ritmului accelerat al Republicii Moldova în ceea ce privește reformele importante realizate pe calea aderării și evidențierea de către Comisie a consolidării substanțiale a cooperării R. Moldova cu UE, în ciuda amenințărilor hibride continue și a tentativelor de destabilizare a parcursului său european. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe apreciază reflectarea clară în raportul Comisiei a

angajamentului ferm al Republicii Moldova pentru aderarea sa la UE, reconfirmat de alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, care au condus la o majoritate parlamentară ferm angajată să avanseze procesul de aderare”, se arată într-un comunicat al ministerului.

MAE salută, de asemenea, „sprijinul Comisiei Europene pentru obiectivul ambițios, dar considerat realizabil, al autorităților Republicii Moldova, de a încheia negocierile de aderare la începutul anului 2028.

Astfel, MAE împărtășește și evaluările Comisiei potrivit cărora Republica Moldova este deja pregătită pentru deschiderea negocierilor asupra clusterelor 1 (Elemente fundamentale), 2 (Piață Internă) și 6 (Relații Externe). De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe exprimă, pe aceeași linie cu Comisia, așteptarea unei decizii a Consiliului de deschidere a tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova până la finalul anului.

MAE afirmă că România va rămâne ferm angajată, la nivel bilateral și la nivel european, pentru sprijinirea puternică a autorităților Republicii Moldova în procesul de integrare europeană.

România apreciază, de asemenea, progresele semnificative realizate de Ucraina pe calea aderării la Uniunea Europeană și își reafirmă sprijinul ferm pentru parcursul european al acestei țări. România susține ferm obiectivul deschiderii

negocierilor cu Ucraina asupra clusterului 1 -Elemente fundamentale, cât mai curând posibil, ca și asupra celorlalte clustere până la sfârșitul acestui an.

În același timp, Ministerul Afacerilor Externe salută evaluările Comisiei Europene privind progresele realizate de partenerii din Balcanii de Vest și susține avansarea perspectivei europene a regiunii. De asemenea, MAE arată că

susține intensificarea cooperării cu Turcia, ca stat candidat și partener cheie al UE, pe multiple domenii de interes comun, în linie cu concluziile Consiliului

European din aprilie 2024.

„Totodată, Ministerul Afacerilor Externe evidențiază menționarea, pentru prima dată, în Pachetul Extindere publicat de Comisia Europeană, a importanței regiunii Mării Negre, prin referirea la Abordarea strategică pentru o regiune a Mării Negre sigură și stabilă, care urmărește întărirea conectivității și a creșterii, prin legarea Europei de Caucazul de Sud și Asia Centrală. Ministerul Afacerilor Externe susține viziunea Comisiei potrivit căreia această strategie va întări rolul

geopolitic al Uniunii şi va aduce beneficii tangibile UE şi partenerilor de la Marea Neagră, prin parteneriate şi cooperare regională în domeniul conectivităţii”, transmite MAE.

(sursa: Mediafax)