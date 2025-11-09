Mai multe vehicule pentru transport pasageri înmatricultate în semestrul III din 2025, față de 2024

În trimestrul III 2025, comparativ cu trimestrul III al anului 2024, înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au înregistrat creṣteri la toate categoriile astfel: la categoria autobuze și microbuze cu 36,4%, la categoria mopede ṣi motociclete cu 22,6% ṣi la categoria autoturisme cu 19,4%.

În ceea ce privește înmatriculările noi de vehicule rutiere noi pentru transportul pasagerilor au fost înregistrate creṣteri la toate categoriile astfel: la categoria autobuze ṣi microbuze cu 52,3%, la categoria autoturisme cu 37,3% ṣi la categoria mopede ṣi motociclete cu 21,8%.

Referitor la înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor au fost înregistrate creṣteri la toate categoriile astfel: la categoria remorci ṣi semiremorci cu 20,1%, la categoria autotractoare cu 14,5% ṣi la categoria autocamioane (inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale) cu 12,0%. Înmatriculările noi de vehicule rutiere noi pentru transportul mărfurilor au înregistrat creṣteri la toate categoriile astfel: la categoria autotractoare cu 25,3%, la categoria remorci ṣi semiremorci cu 20,6% ṣi la categoria autocamioane (inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale) cu 7,1%.

Faţă de trimestrul II 2025, în trimestrul III 2025, înmatriculările noi de vehicule rutiere au înregistrat creṣtere cu 9,3% la vehiculele pentru transportul pasagerilor ṣi scădere cu 2,3% la vehiculele pentru transportul mărfurilor.

Vehiculele rutiere clasificate în conformitate cu Normele europene de poluare, înmatriculate în circulație, cuprindeau, la sfârșitul trimestrului III 2025, în proporție de 65,4%, vehicule cu normele de poluare Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 și în proporție de 9,8%, vehicule cu norma de poluare Non-Euro.

Pentru categoria autoturisme, cea mai însemnată pondere a fost deținută de vehicule conforme cu norma europeană Euro 4, respectiv 32,5%; pentru categoria autobuze ṣi microbuze cele mai multe vehicule, respectiv 22,3% au fost clasificate în norma Euro 6, iar pentru categoria mopede ṣi motociclete, cele mai multe vehicule, respectiv 22,2% au fost clasificate Non-Euro.

Vehiculele conforme cu norma europeană Euro 3 au predominat pentru categoria autocamioane în proporṭie de 26,6%, cele conforme cu norma Euro 6 au fost preponderente pentru categoria autotractoare în proporṭie de 46,7%, în timp ce pentru categoria vehicule rutiere pentru scopuri speciale cele mai multe vehicule, respectiv 21,6% au fost clasificate în norma Non-Euro.

