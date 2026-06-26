Maia Sandu critică România din cauza cozilor de la graniță: „Nu înțelegem unde sunt obstacolele”

Maia Sandu a spus că problema situației de la graniță este ridicată constant în dialogul cu Bucureștiul și că partea moldoveană încearcă să își îmbunătățească propriile proceduri.

„De fiecare dată se discută. Absolut de fiecare dată, cu ocazia fiecărei întâlniri se discută”, a declarat președinta Republicii Moldova.

Șefa statului de peste Prut a susținut că, pe partea Republicii Moldova, lucrurile se mișcă mai repede și că autoritățile de la Chișinău au făcut ceea ce ținea de ele.

„Noi, pe partea noastră, ce putem face, am făcut. Și dacă mai există întrebări sau obiecții, putem să încercăm să îmbunătățim procesele. Pe partea cealaltă, noi nu le putem îmbunătăți”, a spus Maia Sandu.

Sandu: „Nu înțelegem unde sunt obstacolele”

Președinta a explicat că primește asigurări de la nivel înalt, din România, că problema cozilor de la graniță va fi rezolvată, însă situația revine periodic.

„Nu înțelegem unde sunt obstacolele, pentru că de fiecare dată primim asigurări și am toată certitudinea că, la nivel înalt, chiar se dorește ca problema să fie rezolvată”, a spus șefa statului.

Potrivit Maiei Sandu, au existat perioade în care traficul a funcționat mai bine, dar cozile au reapărut după un timp.

„Chiar dacă o perioadă funcționează mai bine, după ceva timp iarăși se revine la aceste cozi. Nu avem cum noi să rezolvăm problema pe partea cealaltă”, a declarat Maia Sandu.

Problema timpilor mari de așteptare la frontieră este una veche în relația dintre România și Republica Moldova. În ultimii ani, cele două state au discutat despre extinderea controlului coordonat, astfel încât verificările să fie făcute mai eficient și să fie reduși timpii de tranzit.

Maia Sandu a spus că autoritățile de la Chișinău vor continua să ridice subiectul în discuțiile cu partea română ori de câte ori situația se agravează.

„Noi abordăm această problemă, o să continuăm să o abordăm, de fiecare dată când se semnalează că s-a înrăutățit situația, revenim, știm, dar nu avem cum să rezolvăm noi problema pe partea cealaltă”, a spus președinta.

(sursa: Mediafax)