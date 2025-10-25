Maia Sandu vine duminică în România, la sfințirea picturii Catedralei Naționale

Maia Sandu va fi prezentă la Slujba de Sfinţire a picturii Catedralei Naţionale din Bucureşti, la invitaţia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, anunță sâmbătă Președinția Republicii Moldova.

Catedrala Națională din București, cel mai amplu proiect religios al României moderne, va fi sfințită duminică, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Prefericirii Sale Daniel, Patriarhul României.

Totodată, în cadrul vizitei la București, Maia Sandu va avea o întrevedere cu Președintele României, Nicușor Dan, în contextul consolidării relațiilor bilaterale dintre cele două state.

(sursa: Mediafax)