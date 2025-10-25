Maia Sandu vine duminică în România, la sfințirea picturii Catedralei Naționale

x close
de Redacția Jurnalul    |    25 Oct 2025   •   13:19
Sursa foto: Hepta

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, duminică, o vizită oficială în România, prilejuită de participarea la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București. În cadrul vizitei, va avea și o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan.

Maia Sandu va fi prezentă la Slujba de Sfinţire a picturii Catedralei Naţionale din Bucureşti, la invitaţia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, anunță sâmbătă Președinția Republicii Moldova.

Catedrala Națională din București, cel mai amplu proiect religios al României moderne, va fi sfințită duminică, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Prefericirii Sale Daniel, Patriarhul României.

Totodată, în cadrul vizitei la București, Maia Sandu va avea o întrevedere cu Președintele României, Nicușor Dan, în contextul consolidării relațiilor bilaterale dintre cele două state.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: maia sandu Catedrala Națională sfințire pictură
