Marinescu evită să spună dacă Bolojan ar trebui să demisioneze după eșecul legii pensiilor speciale

Solicitat, la Antena 3 CNN, să precizeze dacă șeful Executivului ar trebui să plece din funcție, Marinescu a răspuns: „Nu pot face eu o apreciere cu privire la o opțiune care aparține întru totul domnului prim-ministru”.

Referitor la motivele pentru care CCR a respins legea, ministrul a explicat că decizia este „de admitere a criticilor de neconstituționalitate strict pe aspectul extrinsec și nu intrinsec, care viza conținutul”. Cu alte cuvinte, Curtea ar fi respins legea pe motive de procedură, nu pe fond.

Întrebat dacă Guvernul a avut avizul Consiliului Superior al Magistraturii când și-a asumat răspunderea pe această lege în Parlament, Marinescu a precizat că Ministerul Justiției a fost coinițiator al proiectului. „Din câte cunosc eu, acest aviz a fost solicitat. Și este de menționat că e vorba de un aviz cu caracter consultativ”.

Jurnalista l-a confruntat pe ministru cu o situație paradoxală: „Acest guvern, în luna iunie, a decis să impună contribuții la pensii mai mari de 3.000 de lei. Curtea Constituțională a spus că este bine să iei de la pensionarii care au mai mult de 3.000 de lei 10% contribuție la sănătate. Onorata Curte acum spune că nu e bine să iei de la cei care au 10.000 de lei pensii speciale la magistratură. Explicați-ne, vă rog, ce fel de stat este acesta”.

Răspunzând la această provocare, Marinescu a declarat: „Statul de drept înseamnă constituționalitate, respectul legii și respectul principiilor de justiție și de echilibru social, astfel încât astfel de exagerări și de situații care sunt incongruente cu ideea de echitate socială să nu mai existe”.

De asemenea, jurnalista a invocat cazul unei judecătoare de la Tribunalul București care a întârziat 821 de motivări și a fost cercetată disciplinar de șase ori în 15 ani, fiind sancționată de două ori cu excluderea din magistratură, sancțiune înlocuită apoi de ÎCCJ. Întrebat direct dacă această judecătoare merită pensie specială, Marinescu a răspuns: „Un statut în societate, cum este cel al puterii judecătorești, vine cu o egală responsabilitate față de cetățean. Nu se pot accepta situații în care interesele cetățeanului să fie afectate și în care să se primească niște drepturi care nu sunt corelative unui efort corespunzător”.

Solicitat în final, încă o dată, să precizeze dacă și-ar dori ca Ilie Bolojan să rămână sau să plece din funcția de premier, ministrul Justiției a evitat din nou un răspuns direct: „Eu pot vorbi doar de dorințele mele, de responsabilitățile mele, de gândurile mele și de opțiunile mele. În niciun caz nu pot vorbi despre domnul premier, care își va lua hotărârea în raport de toate elementele pe care le apreciază relevante”.

Presat să își exprime poziția personală, Marinescu a declarat: „Mi-aș dori să punem în aplicare programul de guvernare, să facem reformele necesare legal, constituțional, eficace”.

Solicitat în continuare să precizeze dacă dorește ca Bolojan să plece sau să rămână, ministrul a răspuns: „Nu pot spune că îmi doresc un lucru sau altul legat de o anumită persoană. Vă pot spune că îmi doresc să avem un guvern eficient care să îndeplinească obiectivele pe care ni le-am propus. Decizia de plecare sau nu a premierului este o decizie politică care se poate lua la nivelul coaliției sau individual”.

Judecătorii Curții Constituționale au admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor de serviciu.

(sursa: Mediafax)