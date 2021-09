Măsuri noi în spitale. Ce se va întâmpla cu personalul medical anti COVID-19

Bright lights at the end the hospital corridor. The concept of life and death.

Personalul medical nevaccinat care lucrează cu pacienții de COVID-19 din mai multe unități sanitare sunt mutați în alte secții de către conducere. Aceștia își motivează deciziile prin protecția angajaților.

Spitalul Județean de Urgență Dej

Astfel, managerul Spitalului Județean Dej, Mihai Pandrea, a detașat lucrătorii neimunzaați de pe secția COVID-19, de la terapie intensivă și de la radiologie.

„Peste tot unde se lucrează cu pacienți COVID este valabilă această decizie. Vor fi relocate de pe o secție pe alta, temporar, până când trece valul acesta. Ne-am întâlnit în Comitetul Director, am discutat și am văzut că a început personalul să se infecteze și bineînțeles că personalul cel mai expus este cel nevaccinat și atunci am stat și am zis dacă personalul nevaccinat are riscuri mai mari să se infecteze, ei pot să dezvolte o formă ușoară sau severă, dar eu personalul acela nu-l mai am, chiar acum când am nevoie cea mai mare de el. Hai să încercăm să-i protejăm, și pe ei, și pacienții.

Este o măsură în favoarea lor. Eu nu i-am obligat să se vaccineze. E vorba de organizare internă și așa am considerat noi, ca și conducere, să facem să meargă lucrurile mai bine. Politica de personal e strict treabă managerială. Nu facem nimic în afara legii. Am dreptul, conform legii, să relochez personalul timp de 60 de zile fără acordul lui și încă 60 de zile cu acordul lui”, a explicat Mihai Pandrea.

Circa 83% dintre angajații acestui spital sunt vaccinați. Patru dintre salariați se află în izolare, după ce au fost confirmați cu COVID-19.

În spital sunt internați acum 36 de bolvani cu COVID-19, 30 în secție și 6 la ATI.

Spitalul Județean de Urgență Arad

Aceeași măsură a luat și conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, care a decis ca de luni, 27 septembrie, fiecare angajat care nu este vaccinat, să fie testat cu test de tip antigenic, o dată la trei zile.

Măsura a fost luată pentru a preveni și reduce riscul îmbolnăvirii și răspândirii infecției cu virusul SARS CoV-2 la nivelul instituției.

„Am luat această măsură pentru a evita îmbolnăvirea personalului medical și a pacienților. Testarea se va efectua cu teste rapide, de tip antigenic și doar pentru personalul nevaccinat. Această măsură va fi menținută la nivelul instituției până când incidența cazurilor noi va ajunge la mai puțin de 1.5 la 1.000 de locuitori”, a explicat dr. Lenuța Timiș, director medical SCJU Arad.

Testarea se aplică pentru angajații care nu sunt vaccinați complet și care nu au avut niciodată boala, precum și la cei pentru care a trecut mai mult de 180 de zile de la data primului test pozitiv.

