Miracol medical la Slatina: doi pacienți salvați și recuperați. Neurolog: România trebuie să facă secţii de recuperare!

"România trebuie să facă secţii de recuperare, că nu urgenţa înseamnă totul pentru salvarea unei vieţi. Şi recuperarea, partea a doua, din păcate, pentru români, ştiţi că pentru urgenţă s-a făcut departament, s-au implicat, pentru recuperare nu sunt... România nu oferă, din punct de vedere al statului român, şanse foarte mari", a spus Renică Diaconescu.



Neurologul a afirmat că sunt cazuri de pacienţi aflaţi "între viaţă şi moarte" pentru care secţiile de recuperare înseamnă şansa pentru a reveni la o viaţă normală.



"S-a vorbit de necesitatea unor centre de tratament pentru astfel de cazuri (pacienţi aflaţi în stare vegetativă n.r.). Lipseşte bunăvoinţa, pentru că tot sistemul sanitar s-a transformat, ponderea este pe urgenţă, iar cazurile celelalte... recuperarea a fost un fel de paria", a adăugat Renică Diaconescu.



Directorul medical al SJU Slatina, medicul de chirurgie plastică Florin Augustin Popa, a subliniat importanţa recuperării după etapa acută în toate afecţiunile care devin cronice şi a menţionat posibilitatea înfiinţării unor paturi pentru bolnavi cronici în mai multe secţii spitaliceşti.



"Nu vorbim doar de cazurile de neurologie. E vorba de toate cazurile acute care la un moment dat devin cronice. Să zicem, un pacient care a suferit un traumatism, fie că vorbim de traumatism de mână, fie că vorbim de traumatism de picior, acel pacient trece printr-o fază acută, intervenţia chirurgicală, iar intervenţia chirurgicală nu înseamnă totul. Poate că nu înseamnă nici măcar 50% din recuperarea completă a pacientului şi atunci trebuie să ne gândim ce facem cu acel pacient pentru a obţine o recuperare definitivă, tocmai plecând de la această premisă. Ne-am gândit în a înfiinţa în fiecare secţie, care este secţie de acut, paturi de cronici. De ce? Există pacienţi care sunt din Slatina şi care pot să vină la recuperare, îşi iau trimitere la medicul de familie şi, uite aşa, au continuitate. Dar e acel tip de pacient care este de la ţară, de la 80-90 de kilometri de spital şi acel pacient nu poate să-ţi vină la zilele la recuperare. Atunci poţi să-l treci după un pat de acut, pe un pat de cronic şi beneficiază în continuare de tot ceea ce înseamnă medicaţie, recuperare şi aşa mai departe", a explicat Florin Augustin Popa.



Directorul medical al SJU Slatina a susţinut că în situaţia în care s-ar înfiinţa paturile pentru bolnavi cronici în cadrul secţiilor ce tratează pacienţi cu afecţiuni acute, ar putea fi rezolvate majoritatea cazurilor ce necesită recuperare.





"Şi atunci, cu siguranţă, dacă facem o analiză pe spital, undeva la peste 90% din pacienţii care acum poate că suferă, că nu au unde să se ducă pentru recuperare, vor fi rezolvaţi în cadrul spitalului nostru. Să ştiţi că am făcut o analiză inclusiv cu o firmă specializată din Bucureşti, am stat foarte mult de vorbă cu ei şi cred că a fost o şedinţă de vreo 3-4 ore în care ne-am contrat pe fel şi fel de argumente, contraargumente, bineînţeles, medicale şi cu statistică în spate şi am ajuns la o concluzie că stau numite secţii care ar gestiona incredibil de bine şi din punct de vedere financiar pentru spital acest tip de cazuri. Şi vă dau un exemplu, un pacient care se operează la ortopedie, fie post-traumatic pentru o fractură, fie pentru, eu ştiu, o proteză de şold, are nevoie de recuperare. Dacă pacientul ăla, în secunda în care ai terminat cu el, din punct de vedere acut, l-ai operat, din punct de vedere chirurgical, îl declari vindecat, l-ai transferat pe patul de cronic, este în aceeaşi secţie, dar pe pat de cronic şi beneficiază de kinetoterapie, de medicaţie specifică, de masaj, are parte de o recuperare fabuloasă şi foarte rapidă", a explicat Florin Popa.



Reprezentanţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina au prezentat joi cazurile a doi pacienţi, un tânăr în vârstă de 27 de ani şi o femeie, mamă a opt copii, care au ajuns la unitatea medicală în stare gravă şi cu şanse minime de supravieţuire şi au reuşit să se recupereze în proporţie de peste 70% şi să se întoarcă acasă, după îngrijirea primită la Secţia Neurologie, scrie Agerpres.