Ministrul Sănătății anunță includerea a 35 de medicamente noi pe listele de compensate

„Încrederea se câștigă prin fapte, nu prin vorbe. Astăzi am publicat în transparență decizională ordinul de ministru care va permite includerea în listele de medicamente compensate a 35 de medicamente", a declarat ministrul Alexandru Rogobete într-o postare pe Facebook.

Ministrul a subliniat că această inițiativă face parte din angajamentul său pentru reformarea sistemului de sănătate. „De la început am fost ferm: pacienții din România au nevoie de soluții reale, nu de promisiuni și lozinci. Toate reformele din ultimele luni – de la criterii de performanță pentru managerii de spitale, la extinderea rețelei de tratament pentru AVC, de la investițiile masive în infrastructură și digitalizare, până la eliminarea privilegiilor și reașezarea corectă a resurselor – au avut un singur scop: schimbări reale pentru pacient”.

Medicamentele nou introduse pe listele de compensate vor aduce tratamente pentru afecțiuni severe precum: cancer de prostată avansat, sensibil la hormoni; amiloidoză ereditară; colită ulcerativă activă și boală Crohn moderată până la severă, rezistente la tratamente convenționale; astm bronșic sever necontrolat, care nu răspunde la alte terapii; angioedem ereditar recurent (prevenirea de rutină a episoadelor); leucemie limfocitară cronică, la pacienți cu deleția 17p sau mutația TP53, neeligibili pentru imunochimioterapie; mielom multiplu recidivat și refractar; infecția cu HIV-1 la copii.

Rogobete a recunoscut provocările din sistemul de sănătate și necesitatea de a recâștiga încrederea cetățenilor: „Știu că încrederea nu se câștigă ușor. Știu că oamenii au fost dezamăgiți prea mult timp. Dar tocmai de aceea alegem să demonstrăm că reforma în sănătate nu este un slogan, ci o realitate care schimbă vieți”.

Ministrul a mulțumit Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDR) și colegilor din Ministerul Sănătății pentru implementarea acestei măsuri, menționând că „parteneriatul transparent și corect cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate aduce beneficii reale pacienților și întărește încrederea în sistemul de sănătate”, conchide ministrul.

(sursa: Mediafax)

