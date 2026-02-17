Federația „Solidaritatea Sanitară” condamnă agresiunile împotriva medicilor

„Federația „Solidaritatea Sanitară” din România (FSSR) condamnă ferm toate formele de violență îndreptate împotriva profesioniștilor din sănătate. Agresiunile fizice, amenințările și abuzul verbal nu sunt „parte din job”, ci un risc major de securitate și sănătate în muncă, cu impact direct asupra siguranței actului medical”, transmite sursa citată.

Într-un comunicat publicat, Federația „Solidaritatea Sanitară” îndeamnă unitățile sanitare să aplice normele de siguranță prevăzute în Anexa 11 a Contractului Colectiv de Muncă la nivel de sector de Sănătate, dar și pe medici să citească acest fragment, dar și să solicite respectarea normelor ori de câte ori este nevoie.

„Procedura este obligatorie pentru unitățile sanitare cărora li se aplică CCMS, ea stabilind măsuri clare de prevenție, raportare, sprijinirea victimelor și măsuri de securitate”, arată sursa citată.

Potrivit sursei citate, procedura precizează explicit că agresiunile fizice petrecute la locul de muncă, în timpul programului, împotriva angajaților din sănătate sunt considerate accidente de muncă și trebuie tratate ca atare, indicând totodată alte soluții de protecție.

Unitățile sanitare sunt îndemnate să centralizeze incidentele, dar și să elaboreze și să implementeze Planul de măsuri pentru protecția salariaților împotriva agresiunilor, dar și să coreleze achizițiile de pază sau protecție cu acest plan.

Federația „Solidaritatea Sanitară” le recomandă lucrătorilor în sănătate să ceară consemnarea incidentelor, să ceară sprijinul conducerii spitalului sau să ceară sprijinul organelor competente. Acestora li se recomandă să apeleze și la ajutorul sindicatului, pentru a se asigura că procedurile sunt respectate în unitate, dar și pentru reprezentare și apărarea drepturilor.

„Solicităm Ministerului Sănătății inițierea și susținerea modificărilor legislative necesare pentru creșterea protecției efective a personalului din sănătate, în acord cu standardele internaționale și cu obligațiile asumate de România (inclusiv prin ratificarea Convenției OIM nr. 190/2019)”, transmite Federația „Solidaritatea Sanitară”.

Reamintim că, luni, un medic al secției UPU de la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu a fost agresat de rudele unei paciente. Angajații UPU au sunat la 112.

(sursa: Mediafax)