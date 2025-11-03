Medicii, sub lupă: Noul Cod Etic interzice ferm dezinformarea și fake news-ul

Colegiul Medicilor din România (CMR) a adoptat un nou Cod de Deontologie Medicală, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, și care pune un accent major pe combaterea dezinformării în domeniul sănătății. Actualizat în acord cu standardele europene, legislația actuală și evoluțiile din medicină, documentul devine obligatoriu pentru toți medicii activi pe teritoriul României, fie că practică permanent, fie temporar.

Una dintre noutățile esențiale ale noului Cod este sancționarea clară a medicilor care, folosind autoritatea lor profesională, răspândesc informații medicale neverificate, pseudoștiințifice sau contrare cunoștințelor validate la nivel științific. În contextul creșterii fenomenului dezinformării – intensificat mai ales în pandemie, dar prezent și în alte crize sanitare – Colegiul Medicilor transmite astfel un mesaj ferm: medicina rămâne bazată pe dovezi, nu pe opinii personale, conspiraționiste sau „alternative”.

„Medicul are obligația de a respecta principiul medicinei bazate pe dovezi științifice și de a promova mesaje fundamentate pe adevăr verificabil, susținute de comunitatea medicală modernă”, se precizează în document.

Ce devine interzis?

Noul Cod marchează un moment-cheie în etica medicală din România, stabilind ca fapte nedeontologice:

folosirea statutului de medic pentru a acredita teorii nevalidate,

răspândirea de pseudoștiință sau „rețete miraculoase”,

comunicarea de informații care pun în pericol sănătatea publică prin inducerea în eroare a pacienților.

Mesajul Colegiului este clar: libertatea de opinie nu acoperă și libertatea de dezinformare medicală – mai ales când aceasta poate genera neîncredere în tratamente, refuzul vaccinurilor sau adoptarea unor practici periculoase pentru sănătate.

„Medicii nu sunt influenceri – responsabilitatea lor este una profesională”

Codul stabilește reguli stricte și în ceea ce privește comunicarea publică și prezența în social media. Medicii trebuie să se asigure că informațiile pe care le transmit sunt corecte, verificabile și neutre, fără exagerări sau promisiuni înșelătoare. Sunt eliminate reclamele mascate la tratamente „minune”, comparațiile comerciale sau orice discurs care ar putea afecta demnitatea profesiei medicale.

Totodată, Codul reglementează clar:

comportamentul etic în public,

promovarea serviciilor medicale,

utilizarea rețelelor sociale,

rolul inteligenței artificiale în actul medical,

procedurile de conciliere în litigii între colegi,

drepturile pacientului și ale medicului în practica digitalizată și în telemedicină.

Pacienți bine informați, medici responsabili

În definirea medicinei moderne, Codul reafirmă principii fundamentale: prioritatea interesului pacientului, demnitatea umană, respectul reciproc, confidențialitatea și libertatea profesională a medicului – care poate refuza orice ordin administrativ contrar științei sau siguranței pacientului.

„Noul Cod de Deontologie Medicală este un cod al respectului – față de pacient, față de colegi și față de profesie”, a declarat Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România.

De asemenea, Codul stabilește limitele și rolul inteligenței artificiale în actul medical, precizând că aceasta poate fi utilizată doar ca instrument auxiliar, fără a substitui raționamentul clinic al medicului.

Un alt element de modernizare îl reprezintă reglementarea clară a practicii medicale la distanță, prin telemedicină, și definirea modului etic în care aceasta poate fi utilizată, cu respectarea confidențialității și a consimțământului informat.

De ce era nevoie de un nou Cod?

Explozia rețelelor sociale, accesul facil la informație și dezvoltarea tehnologiilor (inclusiv AI) au schimbat drastic modul în care se construiește încrederea în sănătate. În fața acestor provocări, instituțiile medicale au obligația să furnizeze repere etice clare – și să sancționeze abaterile. „Medicina nu e opinie personală, nici divertisment”, pare să spună acest nou act normativ. Prin el, Colegiul Medicilor își restabilește rolul esențial: apărător al adevărului științific și garant al responsabilității medicale pe toate canalele de comunicare.