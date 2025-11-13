Zi neagră la Spitalul Floreasca: medici ridicați de procurori din sala de operație, un copil de 2 ani mort după o intervenție stomatologică

Potrivit informațiilor prezentate de Observatornews.ro, doi medici de la Spitalul Floreasca — un anestezist și un ortoped — au fost ridicați de mascați chiar din sala de operație, duși la audieri și ulterior eliberați.

Cei doi sunt suspectați de luare de mită și promisiuni de ajutor în schimbul unor sume de bani, însă ancheta este în desfășurare, iar calitatea procesuală urmează să fie stabilită.

Anchetatorii au solicitat acces la camerele de supraveghere din spital, după ce unii aparținători au declarat că le-ar fi fost cerute bani chiar pe holurile unității medicale.

Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, care verifică posibile fapte de corupție și stabilește rolul fiecărei persoane implicate. Audierile au avut loc în cursul zilei de miercuri.

Un copil de 2 ani a murit după o anestezie administrată într-o clinică privată

Un al doilea caz grav a implicat un copil de aproximativ doi ani, transferat de urgență la Spitalul Floreasca după o intervenție stomatologică într-o clinică privată din Sectorul 3. Copilul ar fi suferit un stop cardio-respirator în urma administrării unei anestezii puternice, potrivit primelor informații.

Echipajele medicale au efectuat manevre de resuscitare atât la clinică, cât și ulterior la Spitalul Floreasca, însă, în ciuda eforturilor depuse, decesul minorei a fost declarat.

Poliția Capitalei a transmis un comunicat detaliat:

„La data de 13 noiembrie 2025, în jurul orei 19:30, Secția 10 Poliție a fost sesizată prin SNUAU 112 în legătură cu un copil intrat în stop cardio-respirator în cadrul unei clinici stomatologice din Sectorul 3. Manevrele de resuscitare efectuate nu au avut succes, fiind declarat decesul minorei.” Citește pe Antena3.ro Criză de ouă în unele magazine din România. Fermierii preferă să le trimită la export. "Ne-am trezit cu oferte bune din toată lumea"

Cazul a fost preluat de Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă din cadrul Poliției Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. Autoritățile cercetează toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Totul vine la câteva luni după ce, în vară, un alt medic ortoped a fost prins în flagrant de procurori în timp ce lua mită. Acesta a fost reținut la momentul respectiv. Potrivit anchetatorilor, medicul prescria concedii medicale pentru boli inexistente, în schimbul unor sume de bani - până la 1.000 de lei, în mod repetat.