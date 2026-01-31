Primăriile din țară, amendate cu peste 163 de milioane de lei de inspectorii Gărzii de Mediu

Potrivit raportului GNM din anul 2025, publicat, marți, primăriile din toată țara s-au ales cu amenzi în valoare de peste 163 de milioane de lei, valoare care reprezintă o cifră „record”, potrivit sursei citate.

Deși numărul controalelor a scăzut ca urmare a integrării României în spațiul Schengen, iar controalele au devenit ceva mai complexe, numărul, dar și valoarea amenzilor date a crescut cu 20-25% față de anii precedenți, atingând cel mai înalt nivel din ultimii ani.

”Gestionarea deșeurilor rămâne o problemă de mediu la nivel național. Noi am acționat mult mai eficient, pentru că acum, prin PNRR, grație unei schimbări de legislație, folosim drone și laboratoare mobile de analiză. Acoperim mai mult teren și putem lua măsuri directe: confiscări de utilaje, indisponibilizări de deșeuri. Dar rămân consecvent cu ideea că trebuie să lucrăm la cauze, nu să tratăm exclusiv simptomele”, a explicat Andrei Corlan, în calitate de Comisar General al GNM.

În ceea ce privește gestionarea deșeurilor, rata de neconformitate este de 77% la nivelul transporturilor de deșeuri, iar o cantitate de peste 2 milioane de tone de deșeuri sunt transportate fără a fi nerecepționate de instalațiile la nivel național.

Ariile cu cele mai mari probleme de mediu în anul 2025 au fost gestionarea deșeurilor, calitatea aerului, spațiile verzi, exploatările minerale necontrolate, precum și braconajul piscicol.

Sectoarele în care inspectorii Gărzii de Mediu au dat cele mai multe amenzi:

Gestionarea deșeurilor de către administrațiile locale (3.065 de UAT-uri): 24.988.500 lei

Transportul de deșeuri: 2.204.000 lei

Acțiunea DEȘEURI 2025: 4.528.800 lei

Acțiune control depozite deșeuri municipale: 1.840.000 lei

Șantierele de construcții care nu respectă reglementările privind calitatea aerului: 13.466.100 lei

Exploatări resurse minerale (inclusiv balastiere): 10.496.500 lei un nivel fără precedent pentru acest tip de activitate.

Colectare deșeuri feroase și neferoase: 4.176.000 lei

Activități comerciale pe plajă și respectarea regimului de protecție mediu si costier: 4.384.500 lei

Actiuni de control pentru protejarea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii – 1.082.500

(sursa: Mediafax)