Mesaj RO-Alert în Tulcea după un atac rusesc cu drone la granița Ucrainei cu România

de Redacția Jurnalul    |    14 Apr 2026   •   08:18
Sursa foto: Hepta/O nouă dronă rusească a apărut în apropierea graniței cu României

Ministerul Apărării Naționale a anunțat, marți, că forțele armate ruse au lansat un val de atacuri cu drone asupra unor obiective din Ucraina aflate în apropierea graniței cu România. MApN a ridicat două avioane F-16 de la sol, iar ISU a emis o avertizare RO-Alert pentru județul Tulcea.

„În dimineața zilei de marți, 14 aprilie, forțele ruse au reluat atacurile cu drone asupra obiectivelor civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea. Ca urmare a detectării unei grupări de drone care evolua în apropierea spațiului aerian al României (nord de Vâlcove), Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 03.48, un mesaj RO-Alert”, se arată în informarea emisă de Ministerul Apărării.

În același timp, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană de la Fetești, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost pregătite pentru intervenție.

„Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 4.45”, mai transmite MApN.

(sursa: Mediafax)

