Nou mesaj RO-Alert în județul Tulcea privind posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian

de Redacția Jurnalul    |    13 Sep 2025   •   22:09
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a transmis, sâmbătă, un nou mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului, avertizând populația asupra riscului căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Aceasta este a doua avertizare transmisă prin sistemul RO-Alert privind posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian.

Tot sâmbătă, două aeronave F-16 au interceptat o dronă detectată în nordul județului Tulcea.

 

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: mesaj RO-ALERT drone rusesti
