Nou mesaj RO-Alert în județul Tulcea privind posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit din nou o alertă prin sistemul RO-Alert, prin care au fost informați despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Aceasta este a doua avertizare transmisă prin sistemul RO-Alert privind posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian.

Tot sâmbătă, două aeronave F-16 au interceptat o dronă detectată în nordul județului Tulcea.

(sursa: Mediafax)