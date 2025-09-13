Nou mesaj RO-Alert în județul Tulcea privind posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian

Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit din nou o alertă prin sistemul RO-Alert, prin care au fost informați despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.
Aceasta este a doua avertizare transmisă prin sistemul RO-Alert privind posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian.
Tot sâmbătă, două aeronave F-16 au interceptat o dronă detectată în nordul județului Tulcea.
(sursa: Mediafax)
Citește pe Antena3.ro