Cutremur la Metrorex: Miruță trimite Corpul de Control! Sunt prea multe probleme ascunse sub preș!

"Am convocat astăzi Adunarea Generală a Acţionarilor statului român pentru ca la Metrorex să se schimbe nişte decizii cu obiceiuri vechi. Acum o săptămână am spus clar: la Metrorex începe curăţenia generală. Şi am început să facem paşi. Am semnat documentele pentru trimiterea din nou a Corpului de Control şi am convocat forul decizional aflat în coordonarea ministerului. De ce? Pentru că problemele de la Metrorex nu mai pot fi ascunse sub preş. Sunt prea multe, prea grave şi durează de prea mulţi ani", a anunţat ministrul, pe pagina sa de Facebook.



Pe agenda de discuţii a AGA se află: verificarea contractelor costisitoare de pază, curăţenie şi servicii; recuperarea penalităţilor neîncasate din contracte întârziate; eliminarea pierderilor de la terminalul multimodal Străuleşti; intrarea în legalitate a activităţilor şi spaţiilor folosite în incinta depoului Ciurel; reguli transparente şi competitive pentru contractele de publicitate; folosirea inteligentă a clădirilor şi activelor Metrorex pentru venituri proprii; verificarea indicatorilor de performanţă ai conducerii; eliminarea conflictelor de interese din negocierea noului Contract Colectiv de Muncă.



"Cifrele spun poate cel mai clar de ce era nevoie să intervenim. Şi asta în timp ce: penalităţi de milioane nu sunt recuperate; şantiere importante întârzie; spaţii şi active ale companiei nu sunt valorificate; bucureştenii plătesc mai mult, dar primesc servicii care pot fi mult mai bune. Sunt mulţi profesionişti care ţin sistemul în funcţiune, zi de zi. Dar profesioniştii nu trebuie să plătească pentru privilegiile, abuzurile şi reţelele tolerate ani de zile. Cât timp sunt la Ministerul Transporturilor, un lucru este sigur: Metrorex trebuie să lucreze pentru cetăţeni, nu pentru grupuri de interese. Şi exact asta începem să schimbăm", a adăugat Miruţă.

AGERPRES