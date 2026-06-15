Dezastru financiar la Metrorex: Pierderi de 312 milioane lei în 2025

Din total, 203,4 milioane de lei reprezintă pierdere din activitatea de exploatare (operare şi administrare infrastructură), iar 108,6 milioane de lei pierdere din activitatea de investiţii.



"Metrorex SA a înregistrat la data de 31.12.2025 un rezultat financiar reprezentând pierdere în sumă de 312.065.82 mii lei, rezultat obţinut ca diferenţă între veniturile totale realizate în valoare de 2.340.746,44 mii lei şi cheltuielile totale realizate în valoare de 2.652.812,26 mii lei. Faţă de bugetul Metrorex SA aprobat pentru 31.12.2025, în care era prevăzut un rezultat brut pe 0, pierderea înregistrată de companie la data de 31.12.2025 este în sumă de 312.063,82 mii lei în principal ca urmare a nerealizării veniturilor proprii din activitatea de transport călători cu metroul, ţinând seama că numărul călătorilor plătitori transportaţi realizat în anul 2025 a fost de 153.271.405 călători, cu circa 13% mai mic decât cel prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, de 176.000.000 călători, şi a înregistrării la poziţia bugetară 'cheltuieli privind ajustările şi provizioanele' a sumei de 260.553,89 mii lei reprezentând ajustări pentru creanţe neîncasate provenite în principal din penalităţi pentru nerealizarea obligaţiilor contractuale în contractul nr. 143/2020 încheiat cu Alstom Transport SA pentru livrare de trenuri de metrou", se arată în document.



Alte cauze care au condus la consemnarea de pierderi sunt nealocarea subvenţiei pentru efectuarea serviciului public de transport călători cu metroul în cuantumul necesar fundamentat şi suportarea din veniturile proprii a cheltuielilor pentru întreţinerea infrastructurii feroviare de transport cu metroul.



"Metrorex SA a încheiat exerciţiul financiar al anului 2025 cu un rezultat brut negativ din activitatea de exploatare reprezentând pierdere în valoare de 23.433,22 mii lei, din care 3.765,13 mii lei profit din activitatea de operare şi 207.198,36 mii lei pierdere din activitatea de administrare infrastructură, şi cu rezultat brut negativ în valoare de 108.632,60 mii lei din activitatea de investiţii, astfel rezultatul brut pe societate este pierdere de 312.065,82 mii lei", conform situaţiei financiare.



Veniturile totale la 31 decembrie 2025 sunt în sumă de 2,341 miliarde lei, în scădere cu 26,96% faţă de cele raportat la finele lui 2024, în timp ce cheltuielile totale au fost mai mici, de 2,653 miliarde lei vs 3,386 miliarde lei.



În cadrul veniturilor din exploatare, care s-au situat la 2,335 miliarde lei, mai mici cu 27,12% comparativ cu cele din 2024, veniturile din activitatea de transport au înregistrat o creştere cu 31,72%. Metrorex a avut anul trecut venituri proprii de 390,211 milioane de lei, faţă de 296,233 milioane de lei în 2024, pe fondul scumpirilor operate la 1 ianuarie când o călătorie simplă a ajuns la 5 lei, de la 3 lei.



Cheltuielile cu personalul au fost în 2025 de 1,032 miliarde lei, din care 889,402 milioane de lei au reprezentat salariile (518,175 milioane lei salarii de bază plus 371,227 milioane lei sporuri, prime şi alte bonificaţii), 49,644 milioane de lei bonusuri, 232.460 lei - alte cheltuieli cu personalul, 973.940 lei - cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, iar 91,804 milioane lei - obligaţii de plată la bugetul consolidat.



Cifra de afaceri consemnată de Metrorex la finele anului trecut este de 1,263 miliarde lei, realizându-se în procent de 90,19% faţă de bugetul programat, unde s-au prevăzut 1,401 miliarde lei (venituri din producţia vândută - 390,211 milioane lei şi venituri din subvenţie de exploatare aferentă cifrei de afaceri nete - 873 milioane lei).



"Veniturile din producţia vândută în valoare de 390.211,06 mii lei s-au realizat în proporţie de 73,96% având în vedere în principal înregistrarea veniturilor din transport călători cu metroul la 12 luni, în cuantum de 352.971,62 mii lei, mai mici cu 138.216,38 mii lei faţă de cele estimate la 12 luni, în sumă de 491.188 mii lei, ca urmare a realizării unui număr de călători la 12 lumi (153.271.405 călători) mai mic decât cel estimat la 12 luni (176.000.000 călători)", se menţionează în document.



Subvenţia pentru transport călători cu metroul alocată Metrorex pentru anul 2025, în cuantum de 873 milioane lei, reprezintă circa 43,64% din valoarea cheltuielilor realizate pentru asigurarea serviciului public social de transport călători cu metroul.



În ceea ce priveşte cheltuielile totale, faţă de programul BVC/2025 la data de 31 decembrie 2025, acestea s-au realizat în proporţie de 99,58%. În structură, cheltuielile din exploatare s-au realizat în procent de 99,58%, în timp cheltuielile financiare s-au realizat în proporţie de 66,94%.



Cheltuielile cu personalul, în valoare de 1,032 miliarde lei, s-au realizat în procent de 97,72% faţă de cele programate în BVC/2025 aprobat, unde era prevăzută suma de 1,056 miliarde lei, având în vedere că personalul înregistrat la data de 31 decembrie 2025, respectiv 4.973 salariaţi, a fost inferior celui prognozat, de 5.003 salariaţi.

AGERPRES