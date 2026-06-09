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Stația de metrou Piața Iancului, evacuată de urgență din cauza unui incendiu

de Redacția Jurnalul    |    09 Iun 2026   •   16:45
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Stația de metrou Piața Iancului, evacuată de urgență din cauza unui incendiu
Hepta/ Pompierii au stins un incendiu izbucnit în tunelul de la stația Iancului

UPDATE:Incendiul a fost stins. Acesta a afectat conductoare electrice aflate in tunel, la aproximativ 30 de metri de peron, au anunțat pompierii.

ȘTIREA INIȚIALĂ:Stația de metrou Piața Iancului din Capitală a fost evacuată, iar circulația va fi oprită după ce au fost sesizate degajări de fum, a anunțat ISU București-Ilfov.

Potrivit pompierilor, degajarea de fum a fost semnalată pe peron.

Echipajele au evacuat persoanele aflate în stație, iar în acest moment se așteaptă oprirea circulației garniturilor de metrou și deconectarea de la electricitate, pentru a permite salvatorilor să pătrundă în tunel.

Nu sunt persoane rănite, anunță ISU.

La fața locului intervin trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

 

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: metrou fum piata iancului
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