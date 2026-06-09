Stația de metrou Piața Iancului, evacuată de urgență din cauza unui incendiu

ȘTIREA INIȚIALĂ:Stația de metrou Piața Iancului din Capitală a fost evacuată, iar circulația va fi oprită după ce au fost sesizate degajări de fum, a anunțat ISU București-Ilfov.

Potrivit pompierilor, degajarea de fum a fost semnalată pe peron.

Echipajele au evacuat persoanele aflate în stație, iar în acest moment se așteaptă oprirea circulației garniturilor de metrou și deconectarea de la electricitate, pentru a permite salvatorilor să pătrundă în tunel.

Nu sunt persoane rănite, anunță ISU.

La fața locului intervin trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

(sursa: Mediafax)