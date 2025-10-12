MAE: Atenționare de călătorie în Grecia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Elenă asupra faptului că, în data de 14 octombrie 2025, este preconizată declanșarea unei greve naționale, context în care pot fi înregistrate perturbări semnificative în domeniul transportului public rutier, feroviar și maritim.

MAE recomandă cetățenilor români să verifice orarul de funcționare al mijloacelor de transport în comun, la data de 14 octombrie 2025, pe site-urile Web oficiale ale companiilor de transport.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 2106728875; +30 2106728879 și ale Consulatului General al României de la Salonic: +30 2310340088, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, pot apela la telefonul de permanență al Ambasadei României la Atena: +30 6978996222 și al Consulatului General al României de la Salonic: +30 6946049076.

(sursa: Mediafax)