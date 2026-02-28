x close
Ministrul Apărării reclamă nereguli administrative la CSA Steaua București

de Redacția Jurnalul    |    28 Feb 2026   •   20:00
Sursa foto: Hepta/Miruță a mai criticat politica de tarifare a stadionului din Ghencea, apreciind că aceasta ar fi descurajat organizarea de evenimente.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat sâmbătă că la CSA Steaua București au fost identificate mai multe nereguli administrative, invocând cheltuieli ridicate, angajări fără posturi prevăzute în organigramă și contracte încheiate la valori peste cele stabilite de autorități.

Potrivit ministrului, în cadrul clubului au fost plătite „diurne de vreo 22-23.000 de euro pe plecare, în funcție de cât permite legea”, iar unele persoane ar fi fost angajate fără să existe post în organigramă.

Declarațiile ministrului au fost făcute într-o emisiune la Prima TV.

De asemenea, ministrul a susținut că echipa de handbal din cadrul clubului subordonat ministerului ar fi închiriat o sală de sport în Chiajna la un tarif de cinci ori mai mare decât prețul maxim stabilit prin hotărâre de consiliu local.

„Primăria Chiajna avea o hotărâre de consiliu local cu preț maxim. CSA-ul a plătit de cinci ori mai mult. De cinci ori mai mult decât prețul maxim. Evident că e caz penal, dar până la penal se consumă banii”, a afirmat el.

Miruță a mai criticat politica de tarifare a stadionului din Ghencea, apreciind că aceasta ar fi descurajat organizarea de evenimente.

„Stadionul e modern, stadionul e nou, e un stadion frumos. Nu produce bani pentru că stadionul național, care este mai mare, se închiria cu 35.000 de euro. Iar stadionul ăsta se pusese din pix, din minister, 45.000. Adică au pus 10.000 de euro în plus ca să nu vină nimeni să-l închirieze, să nu cumva să înceapă să respire”, a declarat ministrul, adăugând că a decis reducerea tarifelor pentru a atrage mai multe evenimente.

Bugetul total al Clubului Sportiv al Armatei este, potrivit ministrului, de aproximativ 32 de milioane de euro, sumă care acoperă toate secțiile, inclusiv fotbal, handbal, hochei și natație.

„Nu cu sportivii am ceva. Sunt sportivi care poate merită mult mai mulți bani. Eu am ceva cu zona administrativă care împrăștie banii ăștia”, a spus Miruță, anunțând că va organiza o conferință de presă pentru a prezenta pe larg situația.

Referitor la situația echipei de fotbal și promovarea în prima ligă, ministrul a reiterat ideea că sunt două soluții.

„Sunt două metode. Fie schimbată lege, unde înțeleg că sunt și alții care (...) să nu se schimbe. Vom vedea cât reușesc. Fie printr-o asociație privată. Astea sunt cele două metode. (...) E provocarea mea să găsesc o metodă prin care cel care vine să investească să poată și decide”, a conchis ministrul.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: ministerul apărării Radu Miruță csa steaua bucuresti
