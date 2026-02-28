Semiluna Roşie iraniană: sute de morți și răniți în urma atacurilor de astăzi

Din cele 31 de provincii ale Iranului, "24 au fost afectate, iar organizaţia se află în stare de alertă", după cum a subliniat într-un comunicat publicat de agenţia Isna. Este vorba de primul bilanţ oficial pentru toate atacurile lansate sâmbătă dimineaţă.



Acest bilanţ include 85 de fete ucise de un atac israelian asupra unei şcoli primare din oraşul Minab, din sudul ţării, pe care preşedintele Iranului, Masud Pezeshkian, l-a calificat drept "act barbar", scrie AGERPRES

Semiluna Roșie iraniană este o societate responsabilă cu gestionarea intervențiilor în caz de dezastre naturale, precum cutremurele și furnizarea de ajutor medical și asistență în situații de urgență.