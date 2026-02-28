Premierul Bolojan: Prioritatea noastră este siguranța fiecărui român. Evitați deplasările!

Anunțul a fost făcut sâmbătă seara.

„Mă aflu în contact și sunt informat permanent de Ministerul Afacerilor Externe, precum și de ambasadele și consulatele României din regiune, în contextul situației de securitate din Orientul Mijlociu. Înțelegem îngrijorarea românilor aflați în zonă și a familiilor lor din țară. Prioritatea noastră este siguranța fiecărui cetățean român. Personalul diplomatic și consular este mobilizat și pregătit să ofere asistență tuturor celor care au nevoie de sprijin”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul le-a recomandat românilor să evite deplasările.

„Recomand tuturor românilor aflați în regiune să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale, să evite deplasările care nu sunt esențiale și să ia legătura cu ambasadele sau consulatele României pentru a-și notifica prezența și a primi sprijin. Suntem alături de românii afectați de această situație și vom continua să monitorizăm evoluțiile. Susținem eforturile de asigurare a stabilității și a securității în regiune și reluarea demersurilor diplomatice”, a precizat Ilie Bolojan.

Anterior. Ministerul Afacerilor Externe din România a anunțt că nu există cetățeni români răniți în Orientul Mijlociu și nici solicitări de repatriere din Iran. Anunțul a fost făcut la finalul celulei de criză de la MAE. Aceasta a inclus o teleconferință cu șefii misiunilor diplomatice din statele din regiune, respectiv Statul Israel, Statul Palestina, Iran, Iordania, Qatar, Kuweit, Irak și Emiratele Arabe Unite, a explicat MAE.

„Nu există cetățeni români răniți în regiune la acest moment. Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din regiune sunt în contact cu aproximativ 1.000 de cetățeni români. Este prioritizată acordarea asistenței consulare pentru minori și pentru familiile cu copii. Nu sunt înregistrate, la acest moment, solicitări de repatriere din Iran”, a transmis MAE.

MAE a ridicat nivelul avertismentelor de călătorie la „6/9 – Evitați călătoriile neesențiale!” pentru următoarele state: Bahrain, Kuweit, Iordania, Qatar și Emiratele Arabe Unite. MAE reamintește că pentru Statul Israel nivelul de avertisment este „8/9 – Evitați orice călătorie!”, iar pentru Iran „9/9 – Părăsiți imediat țara!”.

(sursa: Mediafax)