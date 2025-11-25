Ministerul Finanțelor: Comisia Europeană a înghețat procedura de suspendare a fondurilor europene

Ministerul Finanțelor a făcut anunțul marți prin intermediul unui comunicat de presă.

„Comisia Europeană validează progresele României. Procedura de suspendare a fondurilor europene a fost înghețată. Comisia Europeană confirmă eficiența măsurilor pentru reducerea deficitului bugetar adoptate de România, în conformitate cu recomandările Consiliului Uniunii Europene. Ca urmare, procedura de deficit excesiv (EDP), aplicată din aprilie 2020, rămâne deschisă (în suspensie), dar suspendarea fondurilor europene a fost înghețată. Astfel, Comisia apreciază că datorită măsurilor consistente de consolidare fiscală adoptate în ultimele luni, creșterea netă a cheltuielilor în 2025 este estimată la doar 0,1% din PIB peste plafonul recomandat de Consiliu, iar în 2026 se va încadra în limitele stabilite. În plus, deficitul bugetar este estimat să scadă la 8,4% din PIB în 2025 și la aproximativ 6% în 2026”, a transmis ministerul.

Ca urmare a progresului realizat, Comisia Europeană nu propune măsuri procedurale suplimentare în cadrul acestei etape a procedurii de deficit excesiv (care continuă dar este trecută în suspensie) și nu va propune suspendarea fondurilor europene în această etapă, a adăugat ministerul.

Ministrul Alexandru Nazare a explicat ce efecte va produce decizia CE.

„Pentru România, aceasta nu este doar o validare tehnică, ci un câștig strategic: ne păstrăm accesul deplin la finanțările europene, ne consolidăm credibilitatea și oferim economiei un cadru mai stabil și mai predictibil. Am reușit să construim cu Comisia Europeană un parteneriat bazat pe transparență, dialog constant și încredere - elemente care ne permit să privim cu mai multă siguranță către anii următori. În continuare, odată cu înlăturarea riscurilor unor sancțiuni asupra fondurilor UE, România poate aspira la mai mult: la consolidarea investițiilor publice, accelerarea proiectelor strategice și crearea unui cadru fiscal care să sprijine creșterea economică pe termen lung”, a declarat Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

România este încurajată să își consolideze administrația fiscală și planificarea bugetară, pentru a evita depășirea cheltuielilor în raport cu planurile aprobate. În concluzie, vor fi necesare eforturi continue pentru reducerea datoriei publice și a deficitului, a mai spus Nazare.

În perioada următoare, progresele României vor fi analizate la Consiliul ECOFIN din 12 decembrie 2025, unde Comisia va prezenta, în contextul implementării Pactului de stabilitate și creștere/PSC, documentele publicate în data de 25 noiembrie, împreună cu eventuale actualizãri privind procedurile de deficit excesiv în curs de desfãșurare. De asemenea, România va continua raportarea semestrialã cu privire la mãsurile de reducere a deficitului (urmãtorul termen de raportare: primãvarã 2026 – final aprilie). La rândul sãu, Comisia va monitoriza activ situația fiscal-bugetarã, urmând sã revinã cu elemente suplimentare de evaluare odatã cu pachetul de primãvarã 2026 al Semestrului European, a adăugat ministerul.

„Confirmarea Comisiei vine în contextul în care aceasta a adoptat astãzi Pachetul de Toamnã al Semestrului European 2026, care stabilește prioritãțile de politicã economicã și în domeniul ocupãrii forței de muncã pentru a spori competitivitatea. În cadrul acestui Pachet, Comisia a evaluat respectarea de cãtre toate statele membre a cadrului fiscal al UE și a oferit orientãri pentru a se asigura cã politica fiscalã a acestora pentru 2026 este aliniatã recomandãrilor relevante ale Consiliului. Ministerul Finanțelor reafirmã angajamentul ferm pentru continuarea ajustãrii fiscale, astfel încât datoria publicã și deficitul sã fie reduse în mod sustenabil în anii urmãtori”, a precizat Ministerul Finanțelor.

(sursa: Mediafax)