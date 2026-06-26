Suma uriașă care intră în spitalele din România: Ministerul Sănătății anunță plăți record din PNRR

Potrivit instituției, este cea mai mare sumă plătită într-o singură săptămână pentru investițiile derulate prin acest program. Ministerul precizează că fondurile reflectă accelerarea implementării proiectelor de infrastructură spitalicească și prespitalicească.

Sumele au fost direcționate către șantiere aflate în execuție și către achiziția unor echipamente medicale.

O parte importantă a finanțării este destinată construirii și modernizării infrastructurii spitalicești. Fonduri sunt alocate și pentru digitalizarea spitalelor și a instituțiilor administrative din sistemul sanitar.

Programul finanțează, totodată, renovarea și dotarea cabinetelor medicilor de familie din întreaga țară. Alte investiții vizează creșterea siguranței pacienților prin achiziția de echipamente moderne pentru prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale. Ministerul alocă fonduri și pentru extinderea și dotarea secțiilor de terapie intensivă destinate nou-născuților.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, afirmă că plățile confirmă trecerea proiectelor finanțate prin PNRR în etapa de implementare.

„Sumele plătite reprezintă confirmarea faptului că proiectele din PNRR au trecut de pe hârtie direct în realitate. Vorbim despre șantiere active, echipamente care încep să ajungă în spitale și o transformare profundă a condițiilor în care sunt tratați românii, de la cabinetul medicului de familie și până la cele mai complexe secții de terapie intensivă neonatală”, a declarat ministrul.

Ministerul Sănătății anunță că va continua să urmărească îndeaproape stadiul de implementare al tuturor proiectelor finanțate prin PNRR. Obiectivul îl reprezintă respectarea graficelor de execuție și utilizarea integrală și eficientă a fondurilor europene puse la dispoziția României.

(sursa: Mediafax)