Ministrul Educaţiei, despre dosarul microbuzelor electrice: Cine a greşit să plătească

„Rezultatele analizei noastre au fost date către Ministerul Invetiţiilor şi Proiectelor Europene. Ei, de asemenea, au făcut controalele pe care au considerat în cadrul ministerului, UAT-urilor, şi au mers mai departe cu documentele. Înţeleg că este un proces în analiză. Adică nu este o decizie finală că s-au făcut, s-au descoperit sau nu nereguli, ci că au fost trimise spre analiză pentru a se vedea dacă există aceste nereguli sau nu", a declarat ministrul Mihai Damian.

Ministrul Educaţiei a declarat că în judeţul Suceava sunt implementate proiecte în valoare de 850 milioane lei, iar că din informaţiile pe care le are, microbuzele reprezintă investiţii de aproximativ 20 - 30 milioane lei.



"Înţeleg că aceste autobuze reprezintă 20 - 30 milioane de lei. Adică vorbim de mai puţin de 5% din investiţii. Dacă există suspiciuni în legătură cu 5%, sigur că trebuie analizate. Dar nu aş vrea să nu observăm că 95% nu sunt puse momentan sub suspiciune. Sunt 5% puse sub o anumită suspiciune şi sunt analizate fie la nivel naţional, fie la nivel european. Cine a greşit să plătească. Dar aş dori să aşteptăm rezultatele acestor anchete înainte de a acuza oamenii că au făcut sau nu anumite erori. Intenţionate sau nu, vom vedea. Important este că dacă acele autobuze există şi transportă în fiecare zi elevi către o şcoală, înseamnă că am îmbunătăţit viaţa acelor elevi. Aşteptăm rezultatele. Din câte ştiu, au fost licitaţii publice. Dacă acele licitaţii au fost 'aranjate', probabil că acel lucru va fi descoperit", a afirmat ministrul Educaţiei.



Declaraţiile au fost făcute în contextul în care ministrul Invetiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pâslaru, a anunţat, luni seara, pe pagina sa de socializare, că Parchetul European a dat curs sesizării făcute de el şi va investiga achiziţiile microbuzelor şcolare electrice finanţate prin PNRR.



Anchetele au fost demarate după ce publicaţia ReporterIS.ro a relatat că o firmă din Prahova a câştigat, prin licitaţie făcută prin SEAP, mai bine de jumătate din contractele de achiziţie a microbuzelor şcolare electrice la nivel naţional. După câştigarea licitaţiei, microbuzele ar fi fost vândute în mai multe judeţe, dar la preţuri diferite.



Consiliul Judeţean Iaşi a cumpărat de la firma din Prahova 26 de microbuze electrice de 16+1 locuri, la preţuri mai mari decât în alte judeţe. Mijloacele de transport erau destinate elevilor din localităţile izolate.



Valoarea totală a contractului este de peste 31 de milioane de lei, iar la Iaşi preţul unui microbuz a fost de 202.800 de euro, fără TVA.



La acea vreme, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, declara presei că achiziţiile au fost făcute transparent, respectând toate reglementările legale în vigoare, "respectând întocmai ghidul făcut şi scris de Ministerul Educaţiei şi celelalte entităţi ale Guvernului". AGERPRES