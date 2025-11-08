Ministrul Energiei a discutat cu americanii despre reactoare nucleare și gaze din Marea Neagră

Ivan s-a întâlnit cu Doug Burgum, Ministrul Resurselor Interne al SUA (Secretary of Interior), și Jarrod Agen, șeful Energy Dominance Council de la Casa Albă, după ce anterior a avut două discuții cu ministrul Energiei din Statele Unite, Chris Wright.

„În continuarea a două discuții aplicate cu omologul meu american, Chris Wright, Ministrul Energiei din SUA, astăzi am discutat aplicat și direct la cel mai înalt nivel al administrației de la Washington, despre proiectele de dezvoltare a capacităților de energie civilă nucleară, hidroenergie, gaze naturale și tehnologie în România", a spus, sâmbătă, Ivan.

Ministrul român a subliniat că discuțiile s-au concentrat pe „finanțarea proiectelor nucleare civile de la Cernavodă, SMR, exploatarea de gaze naturale în Marea Neagră și construcția coridorului de LNG care să alimenteze țările din Europa Centrală și de Sud-Est cu gaze naturale la un preț bun".

Ministrul a transmis că negocierile au ajuns la un stadiu concret. „Suntem deja la nivel de proiecte concrete și am câștigat încrederea partenerilor americani pentru că am prezentat proiecte solide și cifre clare”.

Ivan și-a reafirmat obiectivul de a atrage investiții și tehnologie americană în România.

„Așa cum am spus ieri în congresul PSD, scopul meu e să lucrez aplicat cu partenerii americani pentru a aduce investiții clare și tehnologie de vârf în România. Și știu să fac asta, aplicat și concret. La cel mai înalt nivel. Direct și pragmatic”.

(sursa: Mediafax)