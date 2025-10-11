Ministrul Energiei îi asigură pe români că vor trece cu bine de iarnă: "Negociem redeschiderea discuțiilor cu UE pe cărbune""

Întrebat, la PrimaTV, dacă există riscul ca România să treacă printr-un blackout și în ce condiții s-ar putea întâmpla acest lucru, ministrul a explicat scenariile analizate de autorități.

„În momentul de față, pentru a vedea care este impactul asupra sistemului energetic național la centralelor pe cărbune, am comandat un studiu făcut după metodologie europeană de o companie de consultanță internațională. Colegii la Transeletrica sunt cei care l-au făcut la respectivă achiziție, care are 6.000 de pagini și care unul dintre scenarii arată că în cursul acestei ierni, în anumite condiții de iarnă foarte grea, în anumite condiții de nisoare, dacă vom opri toate grupurile pe cărbune de la complexul energetic Oltenia, am putea să fim într-o situație de acest gen, în situația în care s-ar îndeplini cumulativ mai multe condiții. Așa zisa furtună perfectă”.

Conitnuarea extracțiilor de cărbune

Ministrul a subliniat că autoritățile fac tot ce le stă în putere pentru a evita un astfel de scenariu.

„Rolul nostru e de a calcula care sunt cele mai grele scenarii și de a face tot ce ține de noi ca să nu ajungem acolo. Iar în momentul de față vin de la o altă dezbatere cu sindicaliștii de la Complexul Energetic Oltenia, e faptul că negociem cu cei din Comisia Europeană și pentru prima dată, după 2 ani de zile, au fost dispuși să accepte redeschiderea discuțiilor pe ținta 119, ceea de carbonizării.

Și, în această furtună, trag nădejde că vom trece cu bine această iarnă, păstrând în continuare capacitățile de producție a energiei pe cărbune, cel puțin pentru această iarnă, pentru a putea, mai departe, să avem suficientă energie pentru piață de echilibrare atunci când avem vârsta de consum mai exact între ora 6 și 10 după amiază”.

Dezvoltarea capacităților de producție și stocare

Demnitarul a mai spus că Executivul lucrează la dezvoltarea capacităților de producție și stocare.

„Facem tot ce ținem noi ca să nu ajungem acolo și am mare încredere și în colegii mei și în ceea ce facem noi ca și Minister al Energiei și Guvern, tocmai pentru a crea noi capacități de producție, a deține pe cele care astăzi sunt funcționale și de a pune cât mai multe capacități de stocare a energiei electrice și anume baterii pentru că pentru panourile fotovoltaice care producă energie în timpul zilei, să putem stoca energia și să o folosim seara la un preț mult mai bun”.